Il Pnrr non deve restare un'esperienza irripetibile. Le opportunità finanziarie e organizzative offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alle università italiane dovranno diventare parte stabile delle politiche europee. È il messaggio lanciato da Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, intervenuto a Rende, nel Cosentino, a margine del convegno nazionale del Codau, il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie, dedicato proprio al futuro degli atenei dopo la conclusione del Pnrr.

«Quella del Pnrr è stata un'esperienza molto positiva nella quale le università, in particolare, hanno avuto delle grandi opportunità dal punto di vista finanziario ma anche da quello dell'organizzazione. Dobbiamo far sì che questa esperienza straordinaria diventi ordinaria», ha dichiarato Fitto, indicando nel futuro degli atenei uno dei temi già entrati nel confronto sulla prossima programmazione finanziaria.

Il futuro delle università nel prossimo bilancio europeo

La discussione, ha spiegato il vicepresidente della Commissione, è stata avviata anche in relazione alla proposta di bilancio futura. Il nuovo quadro finanziario europeo, ha aggiunto, avrà due elementi di particolare rilievo: la dimensione delle risorse disponibili e la struttura stessa del bilancio.

In questo scenario si inseriscono i Piani nazionali e regionali di partenariato, individuati come il nuovo strumento nel quale confluiranno le risorse assegnate ai singoli Stati membri attraverso un piano unitario. «Lo sforzo e l'impegno del Pnrr trova una conferma» in questo nuovo modello, ha osservato Fitto, richiamando la necessità di dare continuità all'esperienza maturata con il Piano anche oltre la sua fase straordinaria.

Il confronto ospitato a Rende assume così un significato che va oltre la dimensione accademica: per gli atenei si apre la questione di come consolidare investimenti, capacità progettuale e strumenti organizzativi sviluppati grazie alle risorse europee, evitando che si esauriscano con la fine del Pnrr.

Guerra ibrida, l'Europa punta sul coordinamento

Nel corso dell'incontro Fitto ha affrontato anche il tema della guerra ibrida e delle nuove minacce alla sicurezza europea. «L'Europa sta lavorando nella direzione di avere un maggiore coordinamento, a livello europeo, con gli Stati membri», ha spiegato, sottolineando però che si tratta di una sfida rispetto alla quale occorre essere pronti a rispondere.

«Le minacce sono oggettive e, quindi, è necessario che ci sia la capacità di dare una risposta adeguata», ha aggiunto il vicepresidente esecutivo della Commissione. Un richiamo alla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni europee e governi nazionali di fronte a fenomeni che attraversano i confini degli Stati e richiedono strumenti condivisi.

Energia, la flessibilità e le nuove richieste

Un ultimo passaggio ha riguardato la flessibilità concessa sul fronte energetico e le ulteriori richieste avanzate in sede europea. Fitto ha definito quella già introdotta «una risposta molto importante», confermando che sono in corso valutazioni su altre sollecitazioni.

«Ci sono altre richieste, si stanno valutando, però non mi sento di aggiungere altro su questo», ha precisato, senza anticipare possibili decisioni. A Rende, dunque, il confronto sul dopo Pnrr si è intrecciato con alcuni dei dossier più rilevanti per il futuro dell'Unione: investimenti, università, sicurezza e politiche energetiche.

Occhiuto: «Le università calabresi sono la nostra grande occasione»

«L'Unical e le università calabresi sono la grande occasione della Calabria. Sono l'infrastruttura essenziale per produrre sviluppo che, ormai, si costruisce sulle conoscenze». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando a Rende (Cosenza) a margine del convegno nazionale del Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) sul futuro delle università dopo il Pnrr. «Tante imprese - ha proseguito Occhiuto - decidono di allocarsi laddove ci sono laureati che possano lavorare nelle loro attività. L'auspicio è che lo capisca bene anche il sistema produttivo. Spesso molti laureati calabresi preferiscono andare fuori perché sono meglio pagati. Anche le imprese calabresi devono capire che l'investimento nei cervelli migliori è, appunto, un investimento e va ben remunerato».

Sul futuro delle università dopo il Pnrr Occhiuto ha spiegato che «l'università, in questi anni, ha avuto dalla Regione ben più risorse di quante ne abbia avute dal Pnrr. Credo che non abbiano nulla da temere per il futuro anzi il mio auspicio è che si mantengano così di qualità».