Il Comune di Cassano all’Ionio annuncia il collegamento con Torino Porta Nuova, con fermate anche a Scalea e Milano. Partenza alle 6:06 e arrivo alle 15:10. Biglietti in vendita nei prossimi giorni

Da Sibari a Torino Porta Nuova senza cambi, con fermata anche a Milano Centrale. Il Comune di Cassano all’Ionio annuncia l’attivazione del collegamento Frecciarossa dal 29 gennaio 2027, indicando un tempo di percorrenza di 9 ore e 4 minuti.

Secondo le informazioni diffuse dall’amministrazione, il treno è già visibile sull’app di Trenitalia, mentre la vendita dei biglietti sarà aperta nei prossimi giorni.

La locandina del Comune identifica il servizio con il numero Frecciarossa 9635. La partenza da Sibari è prevista alle 6:06, con arrivo a Torino Porta Nuova alle 15:10.

La prima fermata intermedia indicata è Scalea-Santa Domenica Talao, dove il treno arriverà alle 7:28 e ripartirà alle 7:30. Il percorso proseguirà verso Salerno, con sosta dalle 9:08 alle 9:10, e Napoli Afragola, dalle 9:35 alle 9:37.

A Roma Termini l’arrivo è previsto alle 10:36, con ripartenza alle 10:46. Il Frecciarossa raggiungerà poi Bologna Centrale alle 12:53, per ripartire alle 12:56, e Milano Centrale alle 14:01, con partenza alle 14:09. L’ultima tratta porterà i passeggeri a Torino.

L’annuncio aggiunge quindi orari e fermate al progetto di collegamento diretto della Sibaritide con Milano e Torino. La data comunicata dal Comune è il 29 gennaio, rispetto al 31 gennaio indicato nel precedente annuncio regionale.