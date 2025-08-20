Relax rigorosamente a porte chiuse per la presidente del Consiglio: al suo fianco la figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno. Tra i ricordi degli anni scorsi, cene pugliesi, giri in discount e post da Ferragosto diventati virali

Il copione è ormai scritto: ad agosto Giorgia Meloni non cede al richiamo delle mete esotiche né alle rotte glamour dei jet set internazionali. Lei sceglie la Puglia. Ancora una volta. Quest’anno il buen retiro della premier ha il sapore del Salento, in un resort nascosto tra Brindisi e Lecce, abbastanza lontano dai flash ma non troppo distante dai suoi affetti più stretti.

È atterrata nel pomeriggio del 19 agosto, fresca di summit oltreoceano con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Dalla geopolitica ai bagni di sole, dal vertice mondiale al lettino in piscina: un cambio di scena che sembra studiato per restituirle qualche giorno di normalità. Ad aspettarla, come sempre, la figlia Ginevra, nove anni, e un ritorno di fiamma nella quotidianità, almeno quella familiare: l’ex compagno Andrea Giambruno.

La Puglia è ormai diventata la sua seconda residenza estiva. Nel 2024 aveva fatto base a Ceglie Messapica, in Valle d’Itria, insieme alla sorella Arianna e al cognato, il ministro Francesco Lollobrigida. Notti in campagna, cene nel resort Borgo Egnazia — che due mesi prima aveva ospitato i potenti della Terra al G7 — e menù degni di una guida Michelin pugliese: bombette di carne, pizze, dolci locali e persino lo street food servito direttamente dentro il resort. Tra un brindisi e l’altro, si erano fatti notare perfino i “due uomini della sua vita”, Lollobrigida e Giambruno, fotografati con il carrello in mano tra gli scaffali di un discount. Una scena più da fotoromanzo popolare che da politica da palcoscenico, ma il gossip sa essere spietato con i dettagli.

Un anno prima, nel 2023, stessa liturgia: Valle d’Itria, qualche giorno di riposo blindato, poi il ritorno al lavoro romano. Ad agosto, però, era spuntato un episodio che aveva fatto sorridere mezzo web: due ragazzini avevano provato a invitarla con la piccola Ginevra a un giro in calesse. Nulla da fare: i protocolli di sicurezza avevano stoppato sul nascere la gita bucolica.

A mancare non fu però il gesto social: il 15 agosto la premier aveva postato una foto in piscina, con l’augurio di buon Ferragosto a tutti. Scatto semplice, ma diventato virale. A dimostrazione che la Puglia, per Giorgia, è sì rifugio blindato, ma resta sempre un palcoscenico osservato a distanza dal Paese intero.

Ora la storia si ripete: stessa regione, stessa voglia di relax, stessi occhi puntati addosso. Meloni prova a concedersi giorni di famiglia e tranquillità, lontana da telecamere e cronisti. Ma il gioco delle parti è sempre lo stesso: il riserbo viene cercato, ma le indiscrezioni filtrano puntuali. E se il resort salentino ha già blindato cancelli e accessi, fuori c’è chi si chiede quale sarà la cartolina social di quest’anno.

Che sia un altro scatto in piscina, un brindisi con amici pugliesi o un innocente giro in paese, la premier sa che ogni gesto diventerà materiale di cronaca e chiacchiere da ombrellone. Perché in fondo le sue vacanze hanno sempre un doppio binario: riposo personale e racconto pubblico. E in questa miscela, la Puglia — con i suoi resort extralusso e i suoi discount popolari — resta il set ideale.