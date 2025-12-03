L’assessore regionale all’Inclusione sociale presenta le nuove misure per rafforzare autonomia e sostegno alle fragilità, puntando su servizi personalizzati e reti territoriali più vicine alle persone: «Serve una politica che non si limiti a gestire le emergenze»

«Le persone con disabilità e le loro famiglie affrontano ogni giorno barriere visibili e invisibili, ostacoli che non hanno a che fare solo con le condizioni di salute, ma con la solitudine, le difficoltà economiche, la mancanza di servizi, le distanze dai luoghi di cura».

A ribadirlo, oggi, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, è l’Assessore regionale all’Inclusione Sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari Opportunità, Pasqualina Straface.

«Per tale motivo, l’assessorato regionale al Welfare orienta tutte le proprie azioni verso percorsi personalizzati, di integrazione socio-sanitaria e servizi territoriali più vicini alle persone. Ancora più – precisa l’assessore – in una terra come la Calabria che presenta fragilità più profonde rispetto ad altre regioni: povertà, distanza dai servizi, isolamento territoriale e minor partecipazione scolastica e sociale rendono la disabilità un peso maggiore. Per questo – sottolinea – serve una politica che non si limiti a gestire l’emergenza, ma che costruisca autonomia, prevenzione e reti di sostegno stabili».

Consapevoli delle difficoltà l’assessorato, già da tempo, lavora attuando politiche di welfare che interessano tutte le tipologie di target riconducibili all’alveo della fragilità, con azioni concrete e che partono dal recepimento dei fabbisogni manifestati dal territorio.

In tale direzione è stato elaborato il Piano regionale di “Supporto alle Fragilità” a valere sul Pr Fse 21/27 per il valore complessivo di circa 120ml. Tra i vari interventi rientrano anche quelli volti al rafforzamento delle abilità, al supporto delle donne malate oncologiche, al supporto alle famiglie con a carico soggetti con disabilità attraverso la figura degli educatori familiari, al sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico, all’ausilio negli spostamenti nell’ambito del percorso di cura.

Il Piano, in una logica di operatività multifondo e nell’ottica del rafforzamento del percorso di integrazione socio-sanitaria, si interseca con tante altre iniziative realizzate a valere su fondi complementari, quali quelli dedicati: alla non autosufficienza, a sport e salute, all’inserimento lavorativo, al Dopo di Noi, alla Vita indipendente, al sostegno dei caregiver, al turismo accessibile.

«L’impegno nel concreto e costante lavoro di implementazione e affermazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali – prosegue Straface – ci porta sempre ad individuare nuove soluzioni. Uno dei prossimi obiettivi che l’assessorato intende raggiungere è quello dell’introduzione del Voucher di Libertà, quale contributo personalizzato volto ad eliminare ostacoli sociali ed economici permettendo alla persona di scegliere ciò di cui ha realmente bisogno. Si tratta di un sistema di voucher modulati per gravità e fabbisogno, che i cittadini potranno utilizzare liberamente all’interno di un catalogo regionale comprensivo di servizi non già oggetto di altri interventi, come ad esempio, l’assistente personale o le tecnologie assistive. Non più misure indifferenziate, quindi, ma strumenti che mettono al centro i bisogni propri della vita quotidiana».

«Sono certa – conclude l’assessore Straface – che le persone con disabilità non chiedono privilegi, ma diritti. Diritti alla vita autonoma, alla dignità, alla partecipazione. La Calabria che stiamo costruendo vuole anticipare i bisogni, non inseguirli. Desideriamo sempre più avvicinare alle persone il nostro modo di progettare le politiche pubbliche attraverso l’affermazione di un welfare accogliente prima che propositivo. Nessuna persona deve essere lasciata sola né deve rimanere indietro».