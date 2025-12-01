Promosse dal ministero della Cultura attività inclusive tra percorsi tattili, laboratori dedicati e incontri sul tema dell’accessibilità, per promuovere una fruizione del patrimonio culturale realmente aperta a tutti. Appuntamento 2 e 3 dicembre

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, il Ministero della Cultura, che fa capo ad Alessandro Giuli, rinnova il proprio impegno a promuovere l’inclusione e la piena accessibilità del patrimonio culturale nazionale.

La ricorrenza, istituita dall’ONU nel 1992, rappresenta un momento fondamentale per ribadire il diritto universale alla partecipazione alla vita culturale e per riflettere sull’eliminazione degli ostacoli – fisici, sensoriali e cognitivi – che ancora limitano l’esperienza di molte persone.

In questo contesto, prende forma un ampio programma di iniziative diffuse nei musei, nei parchi archeologici, negli archivi e nelle biblioteche statali, che per tutto il mese di dicembre proporranno attività dedicate all’accessibilità e alla mediazione inclusiva. Tra le iniziative comunicate dagli istituti statali e inserite nel calendario nazionale figurano visite guidate tattili, percorsi facilitati per persone con disabilità cognitive, laboratori inclusivi rivolti a famiglie e scuole, incontri pubblici sul tema dell’accessibilità culturale e presentazioni di strumenti digitali per favorire una fruizione ampliata.

Questo impegno del Ministero della Cultura per l’accessibilità si inserisce in un percorso strutturale già avviato, rafforzato dalla linea di investimento del PNRR dedicata alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive grazie alla quale sono attivi oltre 1100 interventi in istituti culturali pubblici e privati, per rendere i luoghi della cultura realmente accoglienti e inclusivi.

Si ricorda inoltre che, come previsto dal DM 111/2016, le persone con disabilità e i loro accompagnatori hanno diritto all’ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

Diverse le iniziative che saranno organizzate per tutto il mese nei musei e negli altri istituti del MiC per promuovere i valori finalizzati al superamento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei luoghi della cultura. In Calabria le strutture prescelte sono il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria – dove martedì 2 dicembre si svolgerà l’evento “Progettare l’accessibilità: i progetti P.E.B.A per i musei e le aree archeologiche del territorio” – e il Museo archeologico nazionale della Sibaritide, che ospiterà “Un giorno all'anno tutto l'anno”.