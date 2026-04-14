Oggi una serie di eventi per raccontare la scienza del futuro dall’idea Nata nel 2021 per iniziativa di un gruppo internazionale di scienziati, educatori e organizzazioni

Oggi è il 14 aprile. Ma non è una data qualsiasi: è il World Quantum Day, la Giornata Mondiale dei Quanti.

Nata nel 2021 da un gruppo internazionale di scienziati, educatori e organizzazioni (prima edizione ufficiale nel 2022), questa giornata ha un obiettivo preciso: portare la fisica quantistica fuori dai laboratori e dentro la vita di tutti.

E già la data dice molto. Scritta all’anglosassone - 4.14 - richiama le prime cifre della costante di Planck, introdotta nel 1900: 4,14 × 10⁻¹⁵ eV·s. Un numero minuscolo, ma rivoluzionario.

Perché è proprio da lì che cambia tutto: l’idea che l’energia non scorra in modo continuo, ma arrivi “a pacchetti”. I famosi quanti. Una scoperta che ha riscritto le regole della fisica.

Oggi quella rivoluzione non è più teoria. È già realtà.

La meccanica quantistica è dentro tecnologie che usiamo (o useremo presto): dalla medicina di precisione alla sicurezza delle comunicazioni, fino alla potenza dei nuovi computer. E per raccontarlo, il World Quantum Day si muove su più fronti: conferenze, laboratori aperti, eventi online, maratone digitali.

E in Italia? Il cuore batte a Napoli.

Qui si concentra il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute, con iniziative dedicate anche alle scuole e al pubblico.

“La fisica dei quanti esce dai congressi e dai laboratori: oggi è alla base di una vera rivoluzione tecnologica”, spiega Fabio Beltran.

Un passaggio chiave: da disciplina per pochi a motore di innovazione, anche grazie al sostegno del PNRR, che punta a rafforzare ricerca, imprese e startup nel settore.

E non finisce qui.

Da domani fino al 26 aprile, negli spazi della Santissima Community Hub, prende vita il Quant’Arte Festival. Un percorso che mescola arte e fisica quantistica, tra visione, creatività e contaminazioni.

Perché, in fondo, capire i quanti non è solo una questione di numeri. È un modo diverso di guardare il mondo.