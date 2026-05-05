Si è svolto in un clima di intensa partecipazione e sincera commozione l’insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna. Un momento che ha saputo mettere in luce, ancora prima del profilo professionale, quello umano del magistrato: empatia, capacità di ascolto, equilibrio e una forte volontà di servizio.

Dopo il saluto alla presidente uscente, Maria Grazia Arena, Campagna raccoglie un testimone importante, consapevole delle numerose sfide che attendono l’ufficio giudiziario in un territorio complesso.

Nel suo intervento, il nuovo presidente ha indicato con chiarezza la priorità del suo mandato:«Le priorità più realistica è quella di riavvicinare la cittadinanza al tribunale. E quindi ridare efficienza e credibilità all'istituzione. Perché purtroppo negli ultimi anni anche anche per colpa nostra dobbiamo fare un po' di autocritica la gente si è allontanata dal tribunale, ha ritenuto che il tribunale non fosse la sede naturale dove tutelare i diritti e dove risolvere le proprie le proprie concorrenze con trasparenza, legalità e rispetto delle regole. E in un territorio molto difficile come il nostro, in cui la criminalità organizzata – non più quella del berretto nero e del fucile ma molto più complessa e strutturata – impatta non solo sul versante penale ma anche su quello civile, ciò è fondamentale. I cittadini devono ricredere nella magistratura. Lavorare per questo è il mio compito prioritario».

Parole che sottolineano la necessità di ristabilire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, in un contesto in cui la presenza della criminalità organizzata incide anche sulle dinamiche economiche e civili.

Nel suo saluto, la presidente uscente Arena ha evidenziato le qualità del successore: «Non solo per la sua esperienza pregressa ma anche e soprattutto per le doti del mattino, per le ottime capacità e competenze relazionali, per la capacità di ascolto, l'affidabilità emotiva e la capacità di risolvere i conflitti. È un’umanità che non indebolisce il ruolo ma lo rafforza, perché rende l’istituzione più vicina e credibile agli occhi dei cittadini».

Insediamento presidente tribunale Reggio Calabria Giuseppe Campagna



Arena ha ricordato come il territorio richieda “risposte alte”, tra contrasto alla criminalità e necessità di garantire tempi ragionevoli della giustizia, sottolineando la sfida di coniugare rigore e ascolto.

Anche il procuratore Giuseppe Borrelli ha espresso apprezzamento, richiamando le qualità umane e professionali del nuovo presidente: «È un tratto umano che ho avuto la possibilità di conoscere personalmente ma non si tratta solo di un tratto personale. Si tratta di capacità professionali unanimemente riconosciute».

Borrelli ha poi evidenziato le difficoltà che attendono l’ufficio giudiziario, tra riforme, informatizzazione e carenze strutturali, ribadendo la necessità di garantire efficienza e tempi certi: «Efficienza significa in primo luogo garantire la ragionevole durata del processo molte polemiche verrebbero meno se i processi fossero conclusi in tempi ragionevoli».

L’insediamento di Campagna segna dunque l’inizio di una nuova fase per il Tribunale di Reggio Calabria, all’insegna di una duplice direttrice: solidità professionale e attenzione alla dimensione umana. Una combinazione che, come emerso dagli interventi, rappresenta il vero valore aggiunto per rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia.