Il segretario Senese ha formulato gli auguri di buon lavoro al neo rettore: «Condividiamo la sua visione. Ha più volte ribadito, infatti, la necessità di puntare sulla formazione dei giovani e sulle nostre università»

La Uil Calabria rivolge i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, esprimendo grande soddisfazione per il prestigioso e impegnativo traguardo raggiunto.

«Lo scorso mese di luglio – sottolinea Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria - è stato ospite della tavola rotonda organizzata dal nostro sindacato “Orientarsi al Futuro”, un dibattito a più voci su come costruire un ponte tra formazione, opportunità professionali e sviluppo locale. Come Uil condividiamo pienamente la visione del prof. Greco del mondo che verrà. Ha più volte ribadito, infatti, la necessità di puntare sulla formazione dei giovani e sulle nostre università, atenei competitivi, fucine di talenti e trampolino di lancio per la Calabria del futuro: 7 laureati Unical su 10 lavorano dopo un anno dal conseguimento del titolo di studio! La vera sfida, adesso, è trattenerli in Calabria. Per questo è importante fare rete in un territorio dov'è altissima la percentuale di Neet e dove persiste un mismatch tra studi e lavoro. Siamo certi che il prof. Gianluigi Greco, con la sua competenza, visione strategica e profondo legame con il territorio, saprà guidare l’Università della Calabria verso una fase di ulteriore crescita e innovazione, contribuendo in modo decisivo non solo al rafforzamento dell’Ateneo, ma allo sviluppo complessivo dell’intera regione».

«La sua elezione -aggiunge Senese - rappresenta una scelta di valore e prospettiva, capace di interpretare al meglio le sfide del presente e le opportunità del futuro.

A lui rinnoviamo le nostre congratulazioni e il nostro sincero augurio di buon lavoro, con la piena disponibilità della Uil Calabria a collaborare in un’ottica di sinergia, responsabilità condivisa e visione comune per il bene delle nuove generazioni e della nostra terra».