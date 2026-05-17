L'infrastruttura, unica sul territorio metropolitano, si trova adesso presso lo Sporting Stelle del Sud che ha ospitato un aperitivo solidale per raccogliere fondi, promosso in collaborazione con numerose associazioni e club service, come Rotary e Rotaract

Vento in faccia, polmoni spalancati e una sensazione benefica di libertà . In mare aperto l'anima si libera e il corpo puro, anche quello che nella quotidianità convive con la necessità di muoversi su una carrozzina . Un'esperienza che la Lega navale italiana sezione di Reggio Calabria si impegna a rendere effettivamente accessibile con il progetto “Pontile per Tutti – Il Mare Senza Barriere”, iniziato a concretizzarsi con la recente realizzazione di un'infrastruttura accessibile dedicata alle persone con disabilità. La prima sul territorio metropolitano reggino.

Pontile amovibile persone disabilità Lega Navale Reggio Sporting Stelle del Sud maggio 2026

È adesso la base Nautica della Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria, sita presso lo Sporting Stelle del Sud, in contrada Armacà , a ospitare l'infrastruttura appena messa a punto e che potranno anche alle persone con disabilità motoria di poter salire sulle imbarcazioni e, a bordo di esse, solcare le onde.

Un aperitivo solidale è stata l'occasione della presentazione, di raccolta fondi e di sensibilizzazione.

Aperitivo solidale Pontile amovibile persone disabilità Lega Navale Reggio Sporting Stelle del Sud maggio 2026

L'iniziativa si avvale del coinvolgimento e del sostegno di numerose realtà associative, enti, organizzazioni e volontari del territorio.

Il primo pontile mobile nel reggino

«Dopo una serie di studi - ha spiegato Antonino Nicolò, presidente della Lega nazionale italiana sezione Reggio Calabria - abbiamo capito che nella provincia di Reggio Calabria non c'era una struttura adatta a far salire persone con disabilità e che si muovono in carrozzina su una barca attrezzata per poterle accogliere. Non c'era un punto nel 2026 che consentisse questa possibilità. Una cosa folle. Abbiamo, allora, pensato insieme alle numerose associazioni cittadine, ai club service della città come i Rotary, i Rotaract, di farlo noi come ente pubblico Lega Navale in collaborazione con la cittadinanza.

Pontile amovibile persone disabilità Lega Navale Reggio Sporting Stelle del Sud maggio 2026

La raccolta fondi promossa in questa occasione non si fermerà qui. Siamo solo all'inizio e siamo convinti che il sostegno che stiamo ricevendo per questa prima iniziativa, e di cui siamo grati, proseguirà. Intanto abbiamo donato alla città questo pontile al momento ospitato allo Sporting Stelle del Sud, che poi è la nostra base nautica. Qui appoggiamo il pontile per adesso. Esso potrà essere spostato all'occorrenza. Ovviamente lo Sporting si è impegnato e ha già realizzato tutte le infrastrutture dal parcheggio fino al pontile per garantire piena accessibilità alle persone con disabilità motoria», ha sottolineato Antonino Nicolò, presidente della Lega nazionale italiana sezione Reggio Calabria e socio del Rotary Reggio Calabria.

Pontile amovibile persone disabilità Lega Navale Reggio Sporting Stelle del Sud maggio 2026

Lo Sporting Stelle del Sud si è, infatti, rivelato per tante ragioni, il luogo ideale per questa prima infrastruttura volta a garantire concretamente pari opportunità.

«Per noi non si tratta di un'attività straordinaria. Credo sia normale garantire l’accessibilità a tutti e infatti noi lo facciamo già da tempo. Dunque non abbiamo fatto grandi sforzi. Già lo Sporting era naturalmente predisposto per queste iniziative e noi moralmente predisposti ad accoglierle e a collaborare. Una iniziativa che, mi dicono, abbastanza singolare, questa del pontile per tutti. Noi l’abbiamo sposato con convinzione, nell'ambito di questa virtuosa collaborazione con la Lega Navale, e con la consapevolezza che non si tratta di uno sforzo ma del nostro modo di intendere questo luogo, aperto a tutti», ha sottolineato Demetrio Lavino, amministratore dello Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria.

Un'esperienza destinata a crescere che apre un percorso che chiama le istituzioni e continua a coinvolgere cittadinanza e associazionismo.

«Rientra nei compiti istituzionali della Lega navale italiana ed è uno dei punti più importanti e gravidi della nostra attività, quello di rendere il mare una risorsa accessibile a tutti, senza lasciare indietro nessuno. Per questo - ha spiegato Sandro Dattilo, nella qualità di delegato regionale della Lega navale italiana - ho contribuito a promuovere la realizzazione di questo punto mobile, composto dai sentieri sulla spiaggia, dal pontile galleggiante e amovibile e dalla sedia per correrlo e così arrivare la mare e all'imbarcazione privata o della Lega Navale sulla quale salire . Un investimento di circa venti mila euro, sostenuto anche dalle persone intervenute in occasione di questo aperitivo solidale.

Pontile amovibile persone disabilità Lega Navale Reggio Sporting Stelle del Sud maggio 2026



Si tratta di un primo passo che intanto abbiamo compiuto con le nostre forze visto che le Istituzioni che sempre manifestano sensibilità sul tema, hanno solo fatto promesse. Il secondo passo sarà quello di dotare la sezione di Reggio Calabria di barche realizzate apposta per le persone che hanno disabilità motoria e spero che, questa volta, con l'aiuto delle Istituzioni potremo presto centrare anche l'obiettivo di avere uno o due imbarcazioni. Le persone con disabilità motorie, non meno degli altri devono poter godere del mare. Il mare è di tutti. Per altro tocchiamo con mano l' enorme beneficio che traggono le persone che vivono condizioni di disabilità da esperienze in mare aperto. Questo ci motiva oltremodo a proseguire », ha concluso Sandro Dattilo, delegato regionale Lega Navale Calabria.



