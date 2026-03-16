I buoni, vecchi consigli basati sulle buone, vecchie clientele. La ricetta è semplice e proviene dal senatore di Fratelli d’Italia Aldo Mattia al termine dell’incontro “Si Riforma” nella sezione di Genzano di Lucania del partito di Giorgia Meloni. Dopo avere sciorinato tutti gli argomenti a favore del Sì al referendum per far passare la riforma costituzionale sulla magistratura, Mattia ha suggerito: «Avete gli argomenti da poter discutere. Ma se non dovesse servire utilizzate anche il solito sistema clientelare. “Non ci credi? Per farmi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io t’ho fatto questo favore, aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti”». Insomma con gli indecisi, dice il senatore «utilizziamo anche questi mezzi perché dobbiamo vincere questa battaglia».

Il tutto mentre scorreva la diretta dell’incontro. Cosa credeva Mattia? Che fosse la riunione di un circolino chiuso?

Invece il video è diventato virale in pochissimo tempo.

In questa campagna referendaria, che sul finale sta regalando perle da collezione, Mattia conquista, al momento, il podio.

Suo social il video impazza.

«È un vero coming out su come funzionano le campagne elettorali», scrive il conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

I commenti si sprecano: «Questo episodio è davvero inquietante – scrive un utente -. Quando un senatore arriva a spiegare apertamente che il “sì” dovrebbe essere spinto usando favori e logiche clientelari, diventa chiaro che non stiamo parlando di merito o di ragioni istituzionali, ma di scambio politico puro».

La reazione di Unicost

Le reazioni alle parole di Mattia non si sono fatte attendere. Immediata è arrivata una nota della direzione nazionale di Unicost: «Le parole pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia sono inaccettabili. Durante un evento in Basilicata a sostegno del sì al referendum sulla giustizia, Mattia ha dichiarato che per ottenere voti si devono usare “i soliti sistemi clientelari” e fare favori “a mio cugino e ai nostri parenti”. Un simile ragionamento ha dell’assurdo. Questa è una pratica che va epurata, non rivendicata in un comizio. Da settimane si chiede un confronto serio nel merito della riforma. Ecco il risultato: invece degli argomenti, si invocano i meccanismi più vecchi e oscuri della politica. Altro che dibattito pubblico trasparente. Siamo alla normalizzazione del clientelismo come strumento di mobilitazione elettorale. Un messaggio gravissimo, soprattutto quando arriva da un parlamentare della Repubblica».