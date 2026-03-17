La 22esima edizione di "Fa' la cosa giusta!" ha acceso nei giorni scorsi i riflettori sul turismo lento e consapevole: «Il futuro passa da un approccio più etico e attento, dove ogni passo conta»

La 22esima edizione di "Fa' la cosa giusta!", la fiera nazionale organizzata da Terre di Mezzo Editori, dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, che si è svolta a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo, ha nuovamente acceso i riflettori sul turismo lento e consapevole. Tra le eccellenze presentate quest'anno, grande attenzione ha riscosso la partecipazione del Cammino Kalabria Coast to Coast, ospite insieme agli altri suggestivi cammini calabresi, all’interno dello stand "Calabria Straordinaria" promosso dalla Regione Calabria.

La manifestazione, punto di riferimento per chi cerca alternative sostenibili e innovative, ha rappresentato una vetrina ideale per mostrare come la Calabria stia investendo su un modello turistico che valorizza il territorio attraverso esperienze autentiche e rispettose dell'ambiente, e quella di quest’anno, con 65.000 presenze, è quella più partecipata di sempre, a detta degli organizzatori, con numeri che vanno oltre le aspettative. L’evento ha sottolineato l'importanza dei Cammini non solo come itinerari fisici, ma come strumenti di benessere, conoscenza e riconnessione con la natura.

A promuovere il Cammino Kalabria Coast to Coast, inserito tra le “50 World’s Greatest Places of 2022” del Time, è stata Kalabria Trekking Aps, che del cammino che percorre il tratto più stretto d’Italia per 55 km da Soverato a Pizzo, ne è l’ideatrice, cura la manutenzione dei sentieri, supporta e accoglie i camminatori, fin dalla sua nascita nel 2020. Il Cammino Kalabria Coast to Coast, in particolare, ha catturato l'interesse di appassionati di trekking, cicloviaggiatori e famiglie alla ricerca di un turismo più intimo e coinvolgente: 55 km, dallo Ionio al Tirreno. Offre l'opportunità unica di attraversare la Calabria, andando da un mare all'altro, esplorando territori incontaminati, paesi dell’entroterra e assaporando la ricchezza enogastronomica locale. Il Cammino Kctc è stato anche premiato da Cammini d’Italia, la community di riferimento degli appassionati del settore con oltre 65.000 iscritti, come il 5° tra quelli più ricercati sul loro portale.

«L'edizione 2026 di "Fa' la cosa giusta!" ha posto al centro il tema "Di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo?", un interrogativo che riflette perfettamente l'obiettivo dei Cammini di Calabria: dimostrare come le scelte individuali, orientate alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, possano generare un impatto collettivo significativo. La partecipazione del Cammino Kalabria Coast to Coast in questa cornice ha rafforzato il messaggio che il futuro del turismo passa da un approccio più etico e attento, dove ogni passo conta per un mondo più sostenibile. Un interrogativo che abbiamo fatto nostro, che ci ricorda quanto siano preziosi i legami e il senso di comunità, e lo stand di Calabria Straordinaria, con tutti i Cammini dal Pollino all’ Aspromonte e dallo Ionio al Tirreno lo dimostra. La risposta che ci portiamo a casa dopo tre giorni densi di incontri, idee e condivisione non è un numero, ma un’esperienza di qualità: ne servono abbastanza per non sentirsi soli e per iniziare, insieme, a costruire una visione comune partendo dai più piccoli, dalle nuove generazioni e sono stati proprio loro i visitatori più importanti che abbiamo accolto» sostengono soddisfatti Lorenzo Boseggia e Nino Calafati, presidente e vicepresidente di Kalabria Trekking.

La Calabria, attraverso la promozione dei suoi Cammini e dei servizi legati alla valorizzazione e promozione del territorio, si conferma dunque una meta d'elezione per il turismo sostenibile, invitando tutti a "fare la cosa giusta" scegliendo esperienze di viaggio che nutrono l'anima e rispettano il pianeta.