I festeggiamenti hanno preso il via con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Stefano Rega. Un evento a cui hanno preso parte trentadue sacerdoti, comunità religiose, autorità civili e militari, familiari e amici

Momenti di forte emozione per le comunità di Cittadella del Capo, Bonifati e Verbicaro che nei giorni scorsi hanno solennemente festeggiato il 25° anniversario di Sacerdozio di don Giovanni Celia e vissuto un'intesa missione mariana alla presenza del quadro pellegrino della Madonna di Pompei.

Al presule, originario di Verbicaro, sono attualmente affidate le parrocchie Immacolata Concezione a Torrevecchia di Bonifati e San Francesco di Paola a Cittadella del Capo. Don Giovanni inoltre è vicario episcopale per la vita consacrata.

I festeggiamenti

I festeggiamenti hanno preso il via martedì 21 aprile con la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di San Marco Argentano-Scalea, monsignor Stefano Rega, nella Chiesa Madre di Verbicaro, un momento molto sentito dalla popolazione cui hanno preso parte trentadue sacerdoti, tutte le comunità religiose femminili diocesane, le autorità civili e militari di vari comuni, i genitori, i familiari e gli amici provenienti anche da fuori regione.

Toccante testimonianza

Oltre a rinnovare le promesse sacerdotali, il presule ha tenuto una toccante testimonianza ripercorrendo le tappe più significative del suo cammino iniziato proprio nella comunità di Verbicaro grazie al sostegno dell'allora parroco don Michele Oliva, che seppe intravedere i lui i segni della vocazione. Al termine della Santa Messa il cancelliere vescovile don Antonio Fasano ha dato lettura della benedizione apostolica di Papa Leone XIV e del messaggio augurale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La missione mariana

Per la felice circostanza è stata vissuta anche una Missione Mariana che da giovedì 23 a domenica 26 aprile ha visto la presenza del venerato quadro pellegrino della Madonna di Pompei che dal Santuario campano è giunto in auto-cappella presso la parrocchia di Cittadella del Capo dove è stato accolto, fra gli altri, dal sindaco di Bonifati, Francesco Grosso, dal comandante dei Carabinieri Alessandro Mandello, dai bambini della comunità che hanno espresso il loro benvenuto con disegni e palloncini. Presente anche la Confraternita di San Giuseppe di Verbicaro.

A guidare le Celebrazioni è stato monsignor Francesco Paolo Soprano, delegato per la Missione dal Pontificio santuario di Pompei.

La messa conclusiva

La Santa Messa conclusiva si è tenuta domenica 26 aprile, comunemente detta "del Buon Pastore" in quanto giornata mondiale della preghiera per le vocazioni, a presiederla il vescovo, monsignor Stefano Rega.

Al termine l'auto-cappella ha riportato l’icona mariana a Pompei dinanzi al quale Papa Leone XIV pregherà la supplica il prossimo 8 maggio, festa della Regina del S. Rosario.

L'emozione dunque in questi giorni si è fatta preghiera, diventando anche un momento di aggregazione per le comunità.