Piazza Rosa dei Venti, nel complesso turistico di Marina di Sibari, ha fatto da cornice, venerdì 31 luglio, a un appuntamento che ha registrato un’ampia e calorosa partecipazione di cittadini, famiglie e turisti. La tappa inaugurale del Proxy Tour ha conquistato il pubblico grazie a una formula basata su semplicità, bellezza e coinvolgimento sociale, superando ogni aspettativa della vigilia. L'iniziativa si inserisce nel progetto SU.PR.EME. 2 (Interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato – PROG-910), sostenuto dalla Regione Calabria all'interno del piano quinquennale straordinario e integrato per il contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri nelle regioni del Sud Italia, con il finanziamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L’obiettivo dell'evento è stato quello di portare all'esterno della propria sede le attività del Centro Proxy di Lauropoli, prima e unica realtà dedicata alle donne nel Comune di Cassano all'Ionio, inaugurata lo scorso 8 marzo da CIDIS Impresa Sociale ETS. La manifestazione ha tradotto in concreto la missione condivisa dal Centro e da CIDIS, quello cioè di promuovere una rete sociale inclusiva e coesa, fondata sui principi dell’uguaglianza e dell'integrazione. Nel corso della serata, la piazza si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto dedicato all’arricchimento collettivo attraverso le attività per i più piccoli e famiglie con lo stand per bambini ha visto i più piccoli dipingere su tela sogni e passioni da portare a casa, mentre l’esperienza dell’autoritratto interiore ha coinvolto genitori e figli in un momento di condivisione emotiva; non di meno partecipati i le postazioni tematiche specifiche, dal barattolo dei messaggi allo specchio dell’empowerment abbellito dai dai post-it lasciati dai partecipanti, fino al mazzo con le carte dei superpoteri, pensato per valorizzare le risorse individuali di ogni donna. Il rispetto per l’ambiente e la cultura che tante cose possono tornare utili si è manifestata attraverso la sostenibilità ed etica con lo Swap Party, un mercato del baratto solidale, che ha richiamato l'attenzione sui temi del riuso e del rispetto ambientale. Spazio anche per l’artigianato creativo, uno spazio anche all'ingegno locale con le creazioni di Cinzia Belmonte e Lucia D’Amelio, che hanno presentato accessori e composizioni floreali realizzate attraverso il recupero artistico delle cialde di caffè. E se si parla di accoglienza e dialogo interculturale, nello stand informativo di CIDIS, oltre a conoscere da vicino i servizi del territorio, i presenti hanno potuto degustare tè marocchino e dolci tradizionali.

All'evento è intervenuta l'Assessora alle Pari Opportunità e al Welfare del Comune di Cassano all’Ionio, Rosa De Franco, che ha espresso forte soddisfazione per la qualità delle attività proposte e per lo spirito di iniziativa mostrato sul campo nell'unire la comunità locale. Dato il riscontro positivo della serata d'esordio, gli organizzatori confermano che il Proxy Tour proseguirà con nuovi appuntamenti itineranti sul territorio, tutti ad accesso libero e gratuito.