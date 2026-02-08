«In qualità di membro della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento europeo, domani mattina invierò una lettera al Comitato Olimpico affinché gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro) — autori delle mascotte Tina e Milo, selezionate in un contest nazionale tra oltre 1.600 proposte — siano ufficialmente invitati alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, recuperando lo spazio non previsto nella cerimonia di apertura e offrendo loro la giusta attenzione istituzionale». Lo dice sui propri canali social l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.



«Da già donna di scuola – continua Princi – conosco il valore educativo della gratificazione: riconoscere la creatività e l’impegno di questi ragazzi significa rafforzare fiducia, motivazione e senso di appartenenza. Coinvolgerli nella cerimonia di chiusura sarebbe quindi anche un modo per dare centralità alla Calabria e all’Italia che sanno offrire contributi di qualità, attraverso la scuola, le idee e il lavoro di squadra: un messaggio importante che affermerebbe in modo concreto che il merito viene visto, incoraggiato e, soprattutto, valorizzato».



«Perché è anche così – chiosa Princi – che si racconta la Calabria migliore: quella che, attraverso i suoi giovani, sa esprimere creatività, qualità e futuro, offrendo al Mondo la sua immagine migliore».