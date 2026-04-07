Il presidente del Comalca Ferrarelli ha assicurato a De Rosa e Linares il regolare completamento delle opere nella fondamentale struttura di Germaneto

Il progetto per il rinnovamento del Comalca di Catanzaro è in linea con i tempi e sarà completato entro la scadenza del 30 giugno prossimo. E’ quanto assicurato dal presidente dell’unico Mercato Agroalimentare della Calabria al prefetto del Capoluogo di regione Castrese De Rosa ed altri rappresentanti istituzionali nel corso di un’apposita verifica effettuata nei giorni scorsi.

Il presidente Giovanni Ferrarelli ha fatto visitare la struttura di Germaneto alla delegazione che era costituita anche dal questore Giuseppe Linares e da Giuliana Furrer, assessore alle Attività economiche del Comune di Catanzaro. Presenti anche il project manager Antonio De Marco e il rup Mario Bitonti .

Il progetto Pnrr in via di realizzazione per un importo di circa 10 milioni di euro grazie al finanziamento concesso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste punta sulla sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Sulla sicurezza l’investimento prevede un avanzato sistema di videosorveglianza con oltre 20 telecamere ad alta risoluzione che garantiranno adeguata protezione sia interna che perimetrale dell’area.

otto dispositivi per la lettura targhe e ulteriori unità a basso consumo energetico.

L’intervento s’inquadra in un più ampio progetto di digitalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture hardware e software, che comprende anche nuovi sistemi di registrazione locale, soluzioni basate sull’AI e strumenti evoluti per la protezione dei dati, sviluppati in conformità con i requisiti del Cyber Resilience Act e a supporto della sovranità del dato.