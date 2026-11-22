Dalla tassa sui rifiuti all’Imu, passando per trasporti pubblici, asili nido, mense scolastiche, e molto altro. Le decisioni prese dai Comuni non saranno più un mistero per i cittadini, anche a Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Parte oggi a Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia un innovativo servizio gratuito che sfrutta l’Intelligenza artificiale per avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione e facilitare la vita agli utenti. Dalla tassa sui rifiuti all’Imu, passando per trasporti pubblici, asili nido, mense scolastiche, e molto altro, le decisioni prese dai Comuni non saranno più un mistero per i cittadini.

Si tratta di “Osservatorio Civico” (https://osservatoriocivico.org/), una piattaforma online realizzata da Matchme Srl e Visionari Ets‑Aps - organizzazione no profit che promuove la scienza e la tecnologia per il miglioramento della società - che consentirà ai cittadini di venire a conoscenza in modo semplice e veloce delle decisioni prese dal proprio Comune e che interessano direttamente gli utenti.

Ogni Comune italiano pubblica ogni giorno decine di atti come delibere, incarichi, contributi e tributi e molto altro. Documenti pubblici spesso di difficile comprensione per il cittadino e che raramente vengono letti dagli utenti. In Italia infatti solo il 28,1% delle persone, secondo l’Istat, si collega ai siti della P.A. per ottenere informazioni su leggi, servizi, benefici, diritti: questo a causa sia del poco tempo a disposizione per approfondire i documenti pubblicati, sia del linguaggio poco chiaro utilizzato dal mondo della pubblica amministrazione.

Grazie a questo progetto basato sull’IA, ogni giorno la piattaforma “Osservatorio civico” consulta tutti gli atti e i documenti pubblicati dalle amministrazioni comunali tra cui quelle di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, seleziona solo quelli che hanno un effetto diretto sulla vita degli utenti (servizi, tributi, rifiuti, ambiente, cultura, welfare, ecc.) e invia gratuitamente a chi si iscrive al servizio una mail contenente un riassunto sintetico, chiaro e comprensibile delle decisioni adottate dai Comuni, utilizzando un linguaggio semplice e non burocratese tale da aiutare a capire in modo veloce il contenuto dei vari atti.

Tutte le informazioni rese ai cittadini non contengono né commenti né opinioni: si limitano a raccontare cosa è stato deciso senza entrare nel merito delle scelte politiche delle varie giunte e per evitare qualsiasi possibile incomprensione, ogni sintesi è accompagnata dal link diretto alla delibera o alla determinazione pubblicata dal Comune.

«Il nostro scopo è rendere più semplice per il cittadino informarsi sulle scelte, le decisioni e le azioni del proprio Comune – spiega Andrea Mazziotti, presidente di Visionari Ets -Aps - Oggi le informazioni pubbliche sono ampiamente disponibili grazie all’Amministrazione Trasparente, ma la vera difficoltà è riuscire a orientarsi in una quantità crescente di contenuti, considerato anche il poco tempo che ciascuno di noi ha a disposizione tra impegni di lavoro, famiglia e responsabilità quotidiane. L’Osservatorio Civico nasce proprio per questo: organizzare, selezionare e sintetizzare informazioni già pubbliche, rendendole più facilmente fruibili dai cittadini affinché possano avere maggiore consapevolezza di ciò che accade nel territorio e contribuire a una partecipazione civica più informata, vicina e quotidiana».