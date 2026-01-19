«Tutto risolto. Lui ha chiesto scusa e io ho deciso di ritirare la querela». Cravatta arancione, saluti alla stampa e soprattutto ai colleghi fotografi. Rino Barillari, il re dei paparazzi (di origini calabresi), incontra all'iconico Harry's Bar di via Veneto a Roma l'attore francese Gerard Depardieu, 77 anni. È pace fatta, denuncia ritirata, dopo che nel 2024 l'attore francese aveva lanciato del ghiaccio al fotografo e lo aveva preso a pugni proprio qui all'Harry's Bar, mandandolo all'ospedale con dieci giorni di prognosi.

«Abbiamo raggiunto un accordo e siamo felici», conferma l'avvocato di Depardieu Fabrizio Siggia mentre sale in macchina con l'attore. «Con remissione della querela anche da parte della compagna di Depardieu», conferma il legale di Barillari Pino Ioppolo. Decade quindi l'accusa di violenza privata, la controdenuncia presentata da Magda Varvusova, la compagna dell'attore. L'incontro è durato pochi minuti, poi la foto davanti alla stampa e Barillari che bacia Depardieu.

«Tutto bene. Rapporto ristabilito. Ma io non ho mai avuto niente contro Barillari», sono le poche parole che in francese dice Depardieu andando via. «È solo la mattinata tranquilla di un grande attore come Depardieu che viene a Roma. Quel giorno era innamorato, ha reagito, sono andato all'ospedale, querele e altri casini», spiega il fotografo 80enne. «Oggi ho ritirato la denuncia perché ha chiesto scusa a me e a tutti gli italiani e poi per rispetto a un personaggio che amerò sempre come grande attore», dice. «Ci siamo abbracciati come fossimo due ragazzini degli anni '60».