Weekend tra relax e gusto: agriturismi sold out e tavole ricche di piatti tipici. Dalla pasta fatta in casa all’agnello, fino ai dolci tipici, dal Pollino allo Stretto le festività si celebrano così

Le festività pasquali non sono solo riti religiosi, ma in Calabria si abbinano ad un percorso fatto di numerose iniziative per il tempo libero e l'enogastronomia, con un lungo fine settimana che si concluderà solo dopo il giorno di Pasquetta. In questo contesto, a registrare numeri da "tutto esaurito" sono soprattutto gli agriturismi, dove le prenotazioni sono state effettuate già da diversi giorni, a dimostrazione di una tendenza che si conferma per l'ennesimo anno.

Sulla tavola, invece, è di rigore un menù assolutamente legato alle tradizioni. In testa alle scelte dei calabresi ci sono i prodotti locali, con dolci, frutta e verdure, ma davvero in pochi sembrano rinunciare al tradizionale agnello, confermando una scelta non proprio vegana.

Per il giorno di Pasqua spazio anche alla pasta fatta in casa, caratteristica in tutti i periodi di festa, mentre tra i dolci primeggiano la "cuzzupa" e le "nepitelle". Per il giorno di Pasquetta, dopo condizioni meteo proibitive ormai da mesi, si spera in un clima più mite. Le mete più gettonate, comunque, sono soprattutto quelle legate alle località di montagna, ma in molti sono pronti anche a trascorrere qualche momento nelle zone costiere. Per chiudere nel migliore dei modi queste festività, i calabresi a Pasquetta sceglieranno la consueta frittata di uova e l'immancabile grigliata di carne.