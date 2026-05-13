Il delitto in un vialetto di provincia ha alimentato un'ossessione collettiva che ha ridefinito il rapporto tra cronaca e intrattenimento

Le biciclette di Garlasco non hanno mai smesso di correre, pedalando in un eterno ritorno che ha trasformato un vialetto di provincia nel set permanente della nostra ossessione collettiva. C’è un fermo immagine che congela l'Italia del 2007. Si tratta di una villetta rosa, il silenzio rotto dal ronzio delle cicale e il corpo di Chiara Poggi, diventato improvvisamente proprietà pubblica. Non era solo un omicidio. Era l’inizio della mutazione genetica del talk show, il momento esatto in cui il diritto penale è stato sbranato dalla narrazione voyeuristica, trasformando i faldoni della Procura in sceneggiature da dare in pasto al pubblico del pomeriggio.

Alberto Stasi non è mai stato un imputato comune. Per i media è stato un prototipo. Quello sguardo vitreo, la pulizia eccessiva, quella calma che il senso comune ha scambiato subito per una maschera di ghiaccio. Abbiamo assistito alla costruzione del “mostro della porta accanto” non attraverso prove schiaccianti, ma tramite l'analisi semantica di un maglioncino di cashmere o la curvatura di un sorriso ritenuto troppo timido per essere innocente. La verità giudiziaria, arrivata dopo un ping-pong estenuante tra assoluzioni e condanne, è scivolata in secondo piano rispetto alla verità percepita, quella costruita nei salotti televisivi con i plastici di cartone e le ricostruzioni in 3D che sembravano videogiochi di cattivo gusto.

Oggi, con la distanza degli anni e le nuove analisi sulle tracce biologiche che continuano a sollevare polverose domande, ci rendiamo conto che Garlasco è stato il laboratorio del sospetto permanente. La narrazione mediatica ha masticato ogni dettaglio - i pedali della bicicletta, le impronte sul dispenser del sapone, i tempi di percorrenza misurati col cronometro della morbosità - senza mai cercare davvero una sintesi. Il pubblico non voleva giustizia, voleva un colpevole che rispondesse a un canone estetico. La bionda vittima sacrificale contro il fidanzato enigmatico. Un dualismo elementare, quasi tribale, che ha permesso ai media di cavalcare l'incertezza per quasi due decenni.

Abbiamo trasformato il dubbio in intrattenimento. La recente spinta verso una rilettura dei fatti, alimentata da difese che non mollano l'osso e da giornalismo d'inchiesta che scava tra i residui di DNA, non fa che alimentare il mostro della serialità. Garlasco non si chiude perché non può chiudersi. Ormai è diventato un format. La realtà dei fatti, quella cruda e sporca del sangue sui gradini della cantina, è stata ripulita e lucidata per essere servita ogni stagione con un nuovo colpo di scena, vero o presunto che sia. È il trionfo dell'antropologia del sospetto, dove l'indizio scientifico conta meno della capacità di un volto di bucare lo schermo.

Mentre le aule di tribunale tentavano di dare un nome a quella violenza, fuori si celebrava il rito della colpevolezza a prescindere. È un meccanismo spietato. Se non piangi abbastanza, sei cinico. Se piangi troppo, reciti. Se resti in silenzio, nascondi qualcosa. In questa morsa, la figura di Alberto Stasi è diventata un'icona del pregiudizio mediatico, indipendentemente dalla verità processuale che lo tiene dietro le sbarre. Siamo passati dal giornalismo dei fatti a quello delle sensazioni epidermiche, dove l'odore di un sospetto vale più di una perizia tecnica.

Guardando oggi quella villetta di via Pascoli, ciò che resta non è solo il dolore di una famiglia o il mistero di una vita spezzata. Resta il riflesso di noi stessi, spettatori bulimici di un dramma che abbiamo preteso di sceneggiare. Abbiamo preteso che la vita reale avesse lo stesso ritmo di una serie Netflix, dimenticando che i tempi della giustizia sono lenti, noiosi e spesso privi di catarsi. La “nuova ricostruzione” che periodicamente riemerge dalle cronache non è solo un tentativo di revisione legale, ma è il sintomo di un Paese che non riesce a staccare gli occhi dal buco della serratura, sperando che, alla fine, il colpevole sia esattamente chi avevamo deciso noi, seduti sul divano, diciotto anni fa. E intanto, in quel vialetto, il silenzio continua a urlare una verità che abbiamo smesso di ascoltare per non rovinare il racconto.

*Documentarista Unical