Le voci sul possibile cambio alla guida della trasmissione riaccendono il dibattito sull'autonomia del servizio pubblico e sul ruolo dell'informazione quando tocca interessi politici, economici e criminali

C’è una notizia che, anche se smentita, non può essere liquidata come una semplice indiscrezione. Secondo quanto pubblicato da Dagospia, Sigfrido Ranucci sarebbe fuori dalla prossima edizione di Report.

Lui smentisce, così come fonti della redazione interpellate dal Fatto Quotidiano, che parlano di un clima sereno all’interno del programma, forte della solidità delle inchieste realizzate negli anni.

Eppure, la preoccupazione resta tutta. Quello che fortemente si teme è che la Rai possa valutare una sospensione cautelativa di Ranucci, anche in relazione alle vicende giudiziarie nate dopo le accuse rivolte a Valter Lavitola, indicato dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma come presunto mandante del progetto di attentato ai danni del conduttore di Report. Si tratta di un’inchiesta ancora aperta, nella quale molti aspetti devono essere chiariti e accertati. E che i dubbi sono davvero tanti.

Proprio per questo, l’idea che possa già maturare una decisione destinata ad allontanare Ranucci dalla trasmissione appare destinata a sollevare importanti interrogativi.

Se le indagini sono ancora in corso e nessuna responsabilità è stata definitivamente accertata, perché si parla già di un possibile cambio alla guida del programma?

È inevitabile che il pensiero corra a quanto accaduto nelle scorse settimane, quando la Rai ha deciso di non trasmettere le tradizionali repliche estive di Report, una scelta che aveva suscitato polemiche e che molti avevano interpretato come un primo segnale di quanto si stava già preparando.

Da anni Report rappresenta uno dei simboli del giornalismo investigativo del servizio pubblico. Ma anche una spina nel fianco per potenti e detentori del potere.

Le sue inchieste hanno toccato politica, economia, affari, criminalità e poteri forti, attirando decine di querele e richieste di risarcimento. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, quelle azioni legali non hanno prodotto le conseguenze auspicate da chi le aveva promosse.

Per questo motivo, l’ipotesi di un allontanamento di Ranucci alimenta inevitabilmente il sospetto che l’obiettivo possa essere quello di indebolire o cambiare il volto di una trasmissione da sempre scomoda. È una percezione che circola da tempo nel dibattito pubblico, anche se al momento non esistono elementi che consentano di affermare che una simile decisione sia stata realmente presa o che sia il frutto di pressioni politiche.

Resta allora una domanda che va oltre il destino di un singolo giornalista. Quale spazio avrà, nel servizio pubblico, il giornalismo d’inchiesta quando tocca gli interessi dei potenti? E quale sarà il futuro di una trasmissione che, nel bene e nel male, ha segnato un’epoca dell’informazione italiana?

Le indagini faranno il loro corso e soltanto la magistratura potrà accertare responsabilità e moventi. Solo allora sarà possibile comprendere fino in fondo che cosa sia realmente accaduto e se dietro questa vicenda vi sia soltanto una coincidenza o qualcosa di più.

Nel frattempo, il caso Ranucci resta aperto. E con esso resta aperto un tema che riguarda tutti: l’autonomia dell’informazione, la libertà del giornalismo e il ruolo che il servizio pubblico è chiamato a svolgere in una democrazia.

E forse è proprio qui che questa vicenda assume un significato che va oltre il destino di un singolo giornalista o di una trasmissione televisiva. Riguarda lo stato di salute della libertà di informazione in Italia. Non è un caso che, nel World Press Freedom Index 2026 di Reporter Senza Frontiere (RSF), il nostro Paese sia scivolato al 56° posto su 180, confermandosi nella fascia delle nazioni con una situazione “problematica”. A pesare sono le pressioni politiche sull’informazione, le querele temerarie, i tentativi di restringere gli spazi del giornalismo d’inchiesta, le minacce della criminalità organizzata e una crescente autocensura alimentata dalla precarietà.

Dal 15 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento completo della direttiva europea anti-SLAPP (contro le querele temerarie). La procedura è iniziata con l’invio della lettera di costituzione in mora, il primo passo formale dell’infrazione.

Il caso Ranucci, qualunque sarà il suo epilogo, si inserisce inevitabilmente in questo quadro. Perché quando un giornalista che ha costruito la propria credibilità sulle inchieste più scomode finisce al centro di polemiche, indiscrezioni e ipotesi di allontanamento, la domanda non riguarda soltanto il suo futuro. Riguarda la capacità dell’Italia di garantire un’informazione davvero libera e indipendente. E quella classifica di Reporter Senza Frontiere, oggi, suona meno come una statistica e sempre più come un campanello d’allarme.