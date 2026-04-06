Tra leggende, marinai e scorci antichi, è tra le perle della costa tirrenica cosentina. Un paese che ogni estate si risveglia di vita e di memoria

È culla di leggende e scrigno di ricordi che popolano le pagine di tante estati. Il passato che torna, ogni volta, portato dall’odore della salsedine. Quel passato così lontano eppure ancora così vicino che sembra di poterlo accarezzare. E poi c’è quello lontanissimo, remoto, che fa capolino dai tanti scorci di storia disseminati qua e là.

In inverno è un paese in attesa, pronto ad accendersi di vita e colori con l’arrivo della bella stagione. È tra le località protagoniste della costa tirrenica cosentina San Lucido, perciò non ha bisogno di presentazioni. Ma vederla, sentirla e toccarla fa venire voglia di raccontarla.

Terra di mare e marinai, di abbracci spezzati e cercati in eterno. Un luogo baciato dal sole o schiaffeggiato da onde schiumose, di amori che nascono e di amori persi per sempre. Di connessioni, mescolanze, scambi tra culture che qui hanno lasciato più d’una traccia.

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