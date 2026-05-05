Lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose è uno degli strumenti più incisivi di cui dispone lo Stato. Previsto dall’art. 143 del TUEL, nasce con una finalità chiara: intervenire quando emergono condizionamenti tali da compromettere il funzionamento dell’ente, anche in assenza di responsabilità penali accertate.

Si tratta di un presidio fondamentale per la tutela delle istituzioni locali e per il ripristino della legalità in contesti particolarmente complessi. È una misura preventiva, non sanzionatoria. Eppure, proprio questa natura genera il primo cortocircuito.

Nella realtà dei territori, infatti, gli effetti dello scioglimento sono tutt’altro che neutrali: decadono sindaco e consiglio, si interrompe un mandato democratico e l’ente viene affidato a una gestione straordinaria. Formalmente non si giudicano responsabilità individuali, ma si producono conseguenze che incidono su reputazione, carriera politica e fiducia istituzionale.

È qui che si innesta una delle principali polemiche sollevate dagli amministratori locali, soprattutto quando eventuali procedimenti penali si concludono con assoluzioni piene senza che questo incida sul provvedimento già adottato. La risposta giuridica è chiara: i due piani sono autonomi. Il penale accerta responsabilità individuali; lo scioglimento valuta un contesto di rischio. Ma sul piano politico e umano, la distanza tra questi livelli resta difficilmente accettabile.

Anche i rimedi giurisdizionali incidono raramente sull’esito. I ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato possono verificare coerenza e non arbitrarietà, ma non sostituiscono la valutazione dello Stato. La discrezionalità amministrativa, pur esercitata entro un perimetro giuridico definito e sottoposto a controllo, resta quindi ampia.

Ma lo scioglimento è solo l’inizio. È con il commissariamento che il tema si fa più complesso.

La gestione straordinaria tra mandato statale e comunità

Con il decreto di scioglimento, l’ente viene affidato a una Commissione straordinaria che esercita tutti i poteri di sindaco, giunta e consiglio. È una forma di governo straordinaria, piena nei poteri, ma diversa dalla rappresentanza ordinaria perché non fondata sulla legittimazione elettorale.

Chi amministra dispone di un’autorità formale molto ampia, ma non opera secondo le logiche ordinarie del consenso democratico. Risponde allo Stato e al mandato ricevuto — ripristinare legalità e garantire il funzionamento dell’ente — mentre il rapporto con la comunità non passa più attraverso i meccanismi consueti della rappresentanza politica.

Va però evitato un equivoco. Evidenziare le criticità del commissariamento non significa mettere in discussione il ruolo delle Prefetture, né l’azione dei commissari straordinari, spesso chiamati a operare in condizioni difficili, con enti già segnati da fragilità amministrative, tensioni finanziarie e sfiducia sociale. Il punto è diverso: proprio perché lo scioglimento è uno strumento necessario, occorre interrogarsi su come la fase successiva possa essere accompagnata meglio, non solo sul piano degli atti, ma anche su quello della relazione con la comunità.

Nei territori, infatti, la gestione commissariale viene percepita in modi molto diversi. C’è il commissario più chiuso, che privilegia rigore procedurale e scarsa esposizione pubblica: una gestione formalmente impeccabile, ma che può apparire distante se non accompagnata da adeguati canali di comunicazione. C’è il commissario più operativo, quasi “sindaco” nella percezione locale, che avvia opere, accelera interventi e sblocca situazioni ferme, ma le cui decisioni possono produrre effetti anche sulle amministrazioni successive. C’è infine il commissario orientato al riequilibrio finanziario, che punta su prudenza, contenimento della spesa e risanamento dei conti: un approccio coerente con il mandato, ma percepibile come fase di sacrificio quando incide sui cittadini o sulla spesa corrente.

Sono approcci diversi, tutti legittimi, ma nessuno neutro. Tutti modificano la relazione tra istituzione e territorio. Un sindaco eletto media tra esigenze tecniche e consenso. Un commissario no. E questo cambia il modo in cui la comunità vive l’amministrazione.

Il tabù del commissariamento

Accanto agli aspetti giuridici e amministrativi, esiste una dimensione meno visibile ma decisiva: quella relazionale.

Nei territori commissariati si sviluppa spesso una forma di silenzio diffuso. Non una paura concreta di ritorsioni, ma un timore reverenziale. I commissari rappresentano lo Stato, operano per ristabilire legalità, e questo rende più difficile il confronto diretto. La critica si attenua, il dialogo si riduce, l’interazione si formalizza.

Il fenomeno nasce già nella fase della Commissione di accesso, che per sua natura ha una funzione istruttoria e conoscitiva, ma che nei territori viene spesso percepita come un momento ispettivo, quasi investigativo. Il risultato è un equilibrio apparente: l’ente funziona, ma la comunità arretra.

In assenza di spazi politici strutturati, il dissenso non scompare. Diventa percezione diffusa, giudizio non espresso, narrazione informale. Si accumula nel tempo, senza trovare canali istituzionali di elaborazione.

La comunicazione istituzionale, pur vincolata dalla delicatezza degli atti e dalla natura straordinaria del procedimento, appare spesso limitata o comunque poco percepita. Non sempre risulta semplice spiegare cosa si stia facendo, perché lo si stia facendo e quali risultati si stiano producendo. In molti casi, alla cittadinanza arriva soprattutto la dimensione formale dell’atto amministrativo, più che il senso complessivo del percorso avviato.

Quando manca una narrazione istituzionale, si crea uno spazio che finisce spesso per essere occupato da interpretazioni, semplificazioni, talvolta distorsioni.

Il ritorno della politica

Quel silenzio, inevitabilmente, si rompe alla fine del commissariamento, quando si torna alle elezioni.

Le tensioni accumulate riemergono e diventano terreno politico. La distanza percepita dello Stato, la sensazione di scarso ascolto, l’idea di decisioni calate dall’alto diventano elementi di narrazione. Ed è qui che si genera uno dei passaggi più delicati.

Nei contesti in cui lo scioglimento era pienamente giustificato, la critica alla gestione commissariale, legittima in una democrazia, può essere interpretata o strumentalizzata come una forma indiretta di legittimazione del sistema precedente. Si sovrappongono così due livelli distinti: il giudizio sulla legalità, imprescindibile, e la valutazione sulla qualità della gestione, legittimamente discutibile.

Quando questa distinzione salta, il dibattito si polarizza e si impoverisce. La complessità viene sostituita da narrazioni semplici.

C’è poi un’altra conseguenza, meno evidente ma rilevante nel medio periodo: la disponibilità delle persone a candidarsi. Chi si avvicina alla politica locale in territori già sciolti si trova davanti a un doppio livello di responsabilità: gestire problemi complessi e muoversi in un contesto percepito come esposto.

L’idea che ogni scelta amministrativa possa essere oggetto di valutazioni esterne, anche sulla base di elementi non sempre solidi o immediatamente verificabili, genera una cautela diffusa. Non necessariamente giuridica, ma psicologica. In alcuni casi, questa cautela diventa rinuncia. Il rischio è paradossale: ridurre la disponibilità di figure competenti e responsabili proprio nei contesti che ne avrebbero più bisogno, lasciando spazio a profili più disinvolti o meno esposti.

Uno strumento necessario, ma non neutro

Lo scioglimento dei consigli comunali resta uno strumento necessario, che in presenza di infiltrazioni mafiose accertate rappresenta una tutela fondamentale per lo Stato e per i cittadini.

Non è però uno strumento neutro. Interviene sui sistemi locali, interrompe equilibri, sospende relazioni, modifica dinamiche politiche e amministrative. E nel farlo produce effetti che vanno oltre la dimensione giuridica: impatta sulla fiducia, sulla partecipazione, sulla qualità della rappresentanza e sulla percezione stessa della legalità.

Per questo, la questione non è metterne in discussione l’esistenza. La questione è riconoscerne la complessità.

Perché la legalità, per essere davvero efficace, non può limitarsi a essere esercitata. Deve essere anche compresa, percepita come equa, capace di costruire relazione con i territori.

In questo senso, la gestione commissariale non è il problema, ma una fase delicata della cura istituzionale: necessaria, e proprio per questo da accompagnare con strumenti capaci di ricostruire fiducia oltre che legalità.

Altrimenti rischia di restare formalmente impeccabile, ma socialmente fragile. E nei territori fragili, la fragilità non è mai un dettaglio. È sempre il punto da cui possono riemergere dinamiche che il commissariamento ha cercato di interrompere.

*Esperto di Marketing Politico, di Marketing Territoriale e Valorizzazione Culturale