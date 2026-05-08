L’assessore Gallo: «Edizione record e nuove opportunità per il comparto agroalimentare». Nel padiglione 10 della manifestazione fieristica, la regione sarà presente con una folta delegazione. L’obiettivo è conquistare i mercati globali incontrando oltre tremila buyer qualificati

La Calabria Straordinaria del gusto torna protagonista a TuttoFood Milano, in programma dall’11 al 14 maggio a Milano Rho, evento di punta nel settore che celebra il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare. Con una delegazione di 133 aziende d'eccellenza riunite nel padiglione 10, la regione punta a conquistare i mercati globali incontrando oltre tremila buyer qualificati. Un palcoscenico di altissimo livello per promuovere l'innovazione agroalimentare calabrese davanti a una platea che, lo scorso anno, ha superato i 95.000 visitatori professionali.

La manifestazione fieristica vedrà un fitto programma di degustazioni, espressioni identitarie del territorio: dai dolciumi agli amari, dai salumi ai formaggi, fino alle conserve ed all’olio. A valorizzare i sapori della tradizione calabrese saranno lo chef Antonio Franzè, il maestro pizzaiolo Daniele Campana ed il maestro pasticcere Massimiliano Tagliaferro.

«Quella di quest’anno – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – è un’edizione da record per la partecipazione delle aziende calabresi, sempre più interessate ad ampliare i propri contatti commerciali e ad affermarsi sui mercati nazionali ed internazionali».

«La Regione continua a sostenere concretamente il comparto agroalimentare creando le condizioni affinché il brand Calabria Straordinaria sia sempre più riconoscibile ed appetibile, valorizzando qualità, identità e capacità produttiva delle nostre imprese. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che sarà presente a TuttoFood con il brand Anima Autentica, a seguito dell’accordo di collaborazione – ricorda infine Gallo – sottoscritto in Cittadella per rafforzare insieme la promozione e l’immagine del territorio».