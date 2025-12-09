L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 9:30. Simbolica la scelta della città pitagorica, spesso tra le ultime nelle classifiche nazionali per qualità della vita

Sarà Crotone ad ospitare il consiglio regionale della Uil Calabria. All’evento sarà presente il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 9:30 presso il Lido degli Scogli.

«Forte il messaggio che parte dalla città pitagorica, una realtà posizionata, spesso, tra le ultime nelle classifiche nazionali per qualità della vita, a causa di redditi bassi, mercato del lavoro precario, carenze nei servizi pubblici ealta percentuale di giovani neet. Il sindacato – è spiegato in una nota – vuole affermare l’impegno per un cambio di passo affinché nessun territorio rimanga indietro».

Dopo il consiglio regionale sarà inaugurata, alle 14:30, la nuova sede dei servizi Uil, Caf e Ital Uil, in via Esterna Firenze