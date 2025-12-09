Sarà Crotone ad ospitare il consiglio regionale della Uil Calabria. All’evento sarà presente il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 9:30 presso il Lido degli Scogli.

«Forte il messaggio che parte dalla città pitagorica, una realtà posizionata, spesso, tra le ultime nelle classifiche nazionali per qualità della vita, a causa di redditi bassi, mercato del lavoro precario, carenze nei servizi pubblici ealta percentuale di giovani neet. Il sindacato – è spiegato in una nota – vuole affermare l’impegno per un cambio di passo affinché nessun territorio rimanga indietro».

Dopo il consiglio regionale sarà inaugurata, alle 14:30, la nuova sede dei servizi Uil, Caf e Ital Uil, in via Esterna Firenze