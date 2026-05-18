Tra le biciclette del Giro e il mare di Amantea riaffiora una storia dimenticata che parla di partenze, radici e desiderio di conquistare il mondo. Simbolo di una regione da sempre sospesa tra partenza, mare e destino

La Pinta morde il maestrale e l’asfalto brucia sotto i tubolari. C’è un cortocircuito strano, quasi allucinatorio, quando la carovana del Giro d’Italia fende la Marina di Amantea. Le ammiraglie strombazzano, i ciclisti sono macchie di colore fosforescente contro il blu tirrenico, eppure dalle cuffie dei telecronisti gratta una voce che parla di caravelle. Il ciclismo, si sa, è una macchina del tempo. Inventa geografie letterarie per riempire i vuoti della diretta. Ma stavolta il salto è vertiginoso. Cinque secoli e mezzo all’indietro. C’è un uomo sul castello di prua della nave più veloce di Colombo. Non parla castigliano. Bestemmia e prega con la durezza di una lingua scolpita tra i calanchi e il mare della Calabria.

Antón Calabrés lo chiamavano i registri di bordo della corte d’Aragona. Un etnico che sa di baratto, di identità ridotta all’osso per chi deve campare di vento e di legna. La storia ufficiale, quella che si impara sui sussidiari patinati, ha sempre preferito il racconto epico. I re cattolici, il navigatore genovese visionario, l’oro delle Indie. Una messinscena pulita. Poi scavi nella carne dei documenti e trovi i dimenticati. Marinai d’azzardo. Vite di scarto arruolate nei porti di frontiera. Antón doveva essere stato uno di loro, probabilmente imbarcato grazie a quei mercanti genovesi che ad Amantea, porto demaniale e nevralgico, facevano il bello e il cattivo tempo.

Vederlo riaffiorare tra una volata e un gran premio della montagna fa un effetto strano. Diventa carne da aneddoto per alleggerire la cronaca sportiva, una nota di colore locale da spendere mentre il gruppo sale verso Cosenza. Eppure c’è qualcosa di ferocemente antropologico in questo frammento di memoria. Antón Calabrés è l’archetipo. Il primo di una stirpe infinita. Prima ancora che l’America diventasse la terra promessa dei piroscafi della fame, del carbone di Ellis Island, delle valigie di cartone legate con lo spago. Lui era già lì. Ha visto l'ignoto prima degli altri, forse senza nemmeno capire dove stesse posando i piedi. Ha annusato l’odore di terra bagnata e foglie tropicali il 12 ottobre del 1492, mentre la Pinta scivolava sull'acqua scura.

C’è un paradosso antico che lega questa terra al resto del mondo. Si resta o si parte. Non ci sono mezze misure. L’antropologia di osservazione ci insegna che i luoghi non dimenticano, stratificano i traumi e le partenze fino a farli diventare paesaggio. La costa che i ciclisti costeggiano a settanta all’ora è la stessa che Antón, probabilmente, ha salutato guardando il castello di Amantea rimpicciolire fino a diventare un dente di roccia contro il cielo. Un distacco definitivo. Non sappiamo se sia mai tornato. La polvere degli archivi spagnoli ce lo consegna così, cristallizzato nel suo ruolo di marinaio esperto, un nome sbiadito su una carta ingiallita dal tempo.

La memoria locale prova a difendersi come può. Cerca le prove, reclama la culla, evoca vecchie chiese scomparse intitolate alla Pinta. È una fame legittima di centralità, il disperato tentativo di un margine che vuole farsi centro della grande Storia. Ma la verità di Antón non sta nelle targhe di bronzo o nelle celebrazioni di paese. Sta in quel passo originario compiuto sul bagnasciuga di un’isola che non aveva ancora un nome europeo. Un calabrese nel nuovo mondo, prima del mondo nuovo.

Le biciclette ora svoltano verso l'interno, la strada comincia a salire verso la Crocetta e Amantea resta alle spalle, inghiottita dal riverbero del primo pomeriggio. Il circo mediatico sposta lo sguardo sulle pendenze, sui polpacci che scoppiano, sulla fatica del presente. Di quel marinaio della Pinta resta solo il mormorio del mare, che continua a battere sugli stessi scogli con la stessa identica, ostinata cadenza di cinque secoli fa. Chissà se anche lui, da lassù, guarda questa strana Italia che corre senza guardarsi indietro.

*Documentarista Unical