«Abbiamo notato con interesse il ricco patrimonio artigianale da Lei descritto e il modo in cui questa tradizione, che risale a generazioni, viene perpetuata da Lei all’Aia. Abbiamo apprezzato molto la Sua descrizione del legame tra la cultura italiana e quella olandese, nonché l’attenzione al simbolismo e alla maestria artigianale nell’oreficeria». Sono le parole con cui J.C. Snoek, Consigliere personale di Sua Maestà il Re e di Sua Maestà la Regina d’Olanda, ha formalmente risposto al dono inviato da Monica Spadafora, ambasciatrice internazionale del brand G.B. Spadafora, alla regina Máxima Zorreguieta Cerruti: il folder filatelico che custodisce il francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 14 ottobre 2025, tributo ufficiale che celebra i settant’anni di attività del marchio G.B. Spadafora e lo consacra eccellenza del sistema produttivo italiano.

«Il portfolio filatelico – ha scritto il dott. J.C. Snoek – rappresenta un omaggio straordinario e curato nei minimi dettagli a questa storia ed è stato accolto con gratitudine. La Regina ha molto apprezzato il Suo gesto premuroso e la spiegazione che lo accompagna».

Le parole ricevute dal servizio della Casa Reale fanno seguito al recente incontro con il Sindaco della città, Jan van Zanen, con il quale Monica Spadafora ha potuto approfondire quanto le culture italiana e olandese siano vicine.

È il riconoscimento formale di una tradizione orafa che affonda le radici nel 1700 e che oggi continua a vivere anche nei Paesi Bassi.