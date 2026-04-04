Una rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, guidata dal Comandante provinciale, Raffaele Giovinazzo, si è recata al reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone per un momento di vicinanza e solidarietà in favore dei piccoli degenti. Nel corso della visita, il personale dell’Arma ha consegnato uova pasquali ai bambini ricoverati, con l’intento di offrire un gesto semplice ma carico di affetto e partecipazione, capace di portare un sorriso e un segno concreto di conforto in un luogo particolarmente delicato.

La visita ha rappresentato un’occasione per testimoniare, ancora una volta, la vicinanza dell’Arma alla comunità, in special modo a chi vive condizioni di sofferenza o vulnerabilità, riaffermando il valore umano e sociale del servizio quotidianamente svolto dai Carabinieri a favore dei cittadini.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone esprime «un sentito ringraziamento al direttore sanitario, dott. Lucio Cosentino, – si legge in una nota – per la disponibilità e l’accoglienza riservata, nonché alla Primaria del reparto di Pediatria, dott.ssa Stefania Zampogna, per la sensibilità, la collaborazione e l’impegno profuso ogni giorno a tutela della salute e del benessere dei piccoli pazienti. In occasione della prossima Pasqua, l’Arma rinnova così il proprio messaggio di solidarietà, prossimità e attenzione verso i più deboli, nella convinzione che la presenza dello Stato si manifesti anche attraverso gesti di umanità, ascolto e condivisione».