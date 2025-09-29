La concomitanza, domani, dell'iniziativa elettorale del centrodestra a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto con la presenza di Giorgia Meloni e dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e un sit-in proPal non distante, ha spinto il Comune di Lamezia Terme ad attivare il Coc, il Centro operativo comunale di Protezione civile.

Il comizio di Meloni e degli altri leader del centrodestra si terrà su corso Numistrano, mentre sul lato opposto, corso Nicotera, ci sarà la manifestazione a sostegno della Palestina. Gli eventi - viene sottolineato dal Comune - «sono attrattori di elevato numero di pubblico ed ospiti provenienti anche da diverse località del resto della regione» e le previsioni «assunte nel corso delle riunioni tecniche, informano si prevede l'afflusso di circa 4.000/5.000 persone in città».

Disposto anche, per domani, il divieto di consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro in diverse aree pubbliche di Lamezia Terme.