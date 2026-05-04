I funerali si terranno domani nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle. La moglie e il figlio: «Grazie alle tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto»

L’ultimo saluto a Alex Zanardi si terrà il 5 maggio a Padova. I funerali del campione, scomparso il 1° maggio a 59 anni, saranno celebrati alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle.

Una scelta che segna un momento di raccoglimento collettivo per uno degli sportivi più amati d’Italia, capace di lasciare un segno ben oltre i circuiti e le competizioni.

Funerali Zanardi a Padova: orario e luogo

La funzione si svolgerà nella Basilica di Santa Giustina, uno dei luoghi simbolo della città di Padova. Attesa una grande partecipazione di pubblico, oltre a rappresentanti del mondo dello sport, delle istituzioni e della società civile.

In una nota diffusa dalla famiglia, la moglie Daniela e il figlio Niccolò hanno voluto ringraziare per l’ondata di affetto ricevuta: «Desideriamo ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto. L’ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita».

Lutto cittadino a Bologna

Per la giornata dei funerali, il 5 maggio, Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino a Bologna, città natale di Zanardi. Continua a leggere su LaCapitale