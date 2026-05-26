Allarme bomba a Cosenza questa mattina intorno alle undici per uno zaino sospetto rinvenuto nella strada che collega via XIV Maggio a piazza Bilotti. Sul posto gli artificieri della Polizia di Stato. Le strade chiuse al traffico per consentire le operazioni delle forze dell’ordine sono le seguenti: via Quintieri, piazza Bilotti e via Caloprese. Dopo gli accertamenti di rito, si è scoperto che nello zaino sospetto c’era solo del té alla pesca.