Sono 28 i candidati considerati “impresentabili” alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti.

L'elenco è stato letto in commissione dalla stessa presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Tra gli “impresentabili” anche Giovanni Macrì, candidato a Tropea alla carica di sindaco per la lista “Forza Tropea”; Giuseppe Rodolico, candidato a Tropea alla carica di sindaco per la lista “Insieme per Tropea”. Quattro in tutto i calabresi nella lista. Nell’elenco figurano anche due candidate al Consiglio comunale per la lista Forza Tropea: Caterina Marzolo e Greta Trecate, già assessori del Consiglio comunale sciolto.

Tra gli impresentabili c’è anche Eleonora Maria Pia Trecate, candidata al Consiglio comunale di Reggio Calabria per il Partito democratico. Nei suoi confronti, il gup del tribunale di Reggio Calabria, il 5 novembre 2021, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Reggio Calabria con udienza fissata al 28 maggio 2026.

Comunali, gli altri impresentabili

Ci sono poi il candidato sindaco per il comune di Agrigento, Luigi Gentile, che corre con le liste “Democrazia cristiana”, “Noi moderati-partito popolare europeo-Sud chiama Nord”, “Lega-Agrigento” e “Gentile sindaco di Agrigento-prima l'Italia”; Alfio Pillera, candidato sindaco per il Comune di Randazzo (Catania) per le liste “Trasparenza e legalità -Freddy Pillera sindaco Randazzo”; Gianluca Giuseppe Anzalone, candidato alla carica di sindaco a Randazzo per la lista “Si muove la città”; Concetta Carla Luisa Foti, candidata alla carica di sindaco a Randazzo per la lista “Responsabilità e futuro”.

Le verifiche riguardano le consultazioni che si terranno il prossimo 24 e 25 maggio per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 35 comuni: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani, Venezia, Afragola (Napoli), Cava de' Tirreni (Salerno), Ercolano (Napoli), Faenza (Ravenna), Imola (Bologna), Legnano (Milano), Marsala (Trapani), Molfetta (Bari), Moncalieri (Torino), Portici (Napoli), Viareggio (Lucca), Vigevano (Pavia), oltre ai comuni sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso di Cerva (Catanzaro), Melito di Napoli (Napoli), Quindici (Avellino), Randazzo (Catania) e Tropea (Vibo Valentia).