«Rivolgo il mio plauso e il mio ringraziamento alla Procura della Repubblica e all'Arma dei Carabinieri per la brillante indagine che ha portato alla luce una situazione di gravissima inadempienza in un presidio che deve rispondere alle prime cure dei cittadini». Ad affermarlo è il sindaco di petilia Policastro Simone Saporito, anche a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità, in relazione alla vicenda della dottoressa di guardia medica interdetta dall'attività per un anno perché accusata di assenteismo.

«In territori come Petilia Policastro e le sue frazioni, dove la tenuta dell'assistenza sanitaria è già fragile - prosegue il sindaco - episodi del genere rischiano di far precipitare ulteriormente la situazione. Chiediamo con forza che siano ripristinati standard di servizio adeguati e continui, tutelando la salute dei nostri concittadini». L'Amministrazione comunale sottolinea «la propria piena fiducia nell'Autorità giudiziaria e confida che la magistratura faccia piena luce sui fatti, accertando ogni responsabilità». Nel contempo, il Comune solleciterà le autorità sanitarie competenti a garantire senza soluzione di continuità la presenza del servizio di guardia medica a Pagliarelle, adottando tutte le misure necessarie per assicurare ai cittadini assistenza tempestiva e di qualità.