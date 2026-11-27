Le attività preliminari al Careggi non hanno rilevato lesioni riconducibili a terzi sul corpo dell'ex capo della Polizia. L'esame è durato dieci ore. Restano da chiarire l'orario della morte, gli esiti dei test tossicologici e gli accertamenti sulla pistola e sulle lettere

Le prime verifiche sul corpo di Gianni De Gennaro non hanno evidenziato lesioni riconducibili all'intervento di altre persone. È il dato più significativo emerso dalle attività preliminari dell'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze sull'ex capo della Polizia, trovato senza vita sabato 21 novembre nella dependance della sua tenuta in Maremma. Un primo riscontro che, pur non esaurendo gli accertamenti sulle circostanze della morte, va nella direzione dell'ipotesi finora considerata dagli investigatori: quella di un suicidio con un colpo di pistola alla testa, esploso con la sua Ruger calibro 380.

A eseguire l'esame sono state Beatrice Defraia, direttrice dell'Istituto di Medicina legale del Careggi, e Andrea Paterna, dell'Istituto di Medicina legale di Siena. L'autopsia è cominciata alle 9 del mattino ed è andata avanti per circa dieci ore. Un lavoro particolarmente approfondito, anche su richiesta del consulente nominato dalla famiglia, Marco Di Paolo, docente di Medicina legale all'Università di Pisa.

L'obiettivo è acquisire tutti gli elementi utili a ricostruire la morte di una figura che ha attraversato alcuni dei passaggi più delicati della storia italiana recente e che, al momento del decesso, era coinvolta nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sulle presunte responsabilità nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Anche la Procura di Grosseto, guidata da Maria Navarra, vuole chiarire ogni aspetto della vicenda, evitando che restino zone d'ombra.

Resta ancora da stabilire l'orario del decesso. Per questo è prematuro formulare valutazioni definitive. Non sono stati completati neppure gli esami tossicologici, che dovranno accertare se De Gennaro avesse assunto sostanze particolari. Si tratta di verifiche previste nell'ambito degli accertamenti complessivi, senza che al momento siano emersi elementi per ipotizzare la somministrazione da parte di altre persone.

Le lettere, l'hard disk e la pistola: gli accertamenti ancora aperti

L'attenzione degli investigatori si concentrerà anche sulla perizia calligrafica delle quattro lettere lasciate da De Gennaro e sulle analisi dell'arma. All'autopsia hanno assistito anche i carabinieri del Ris e gli specialisti della Polizia scientifica.

Nei prossimi giorni la Procura di Grosseto, che procede per verificare anche l'ipotesi di istigazione al suicidio, approfondirà inoltre l'esame della copia dell'hard disk trovato nella villa. Nel documento lasciato insieme al dispositivo, l'ex prefetto lo aveva definito «l'oggetto che tutti cercano», precisando che non avrebbe contenuto misteri o segreti, ma i riscontri di circa quarant'anni della sua vita professionale.

Saranno ascoltati nuovamente anche il custode della tenuta e gli uomini della scorta, già sentiti come persone informate sui fatti e indicati tra gli ultimi ad aver visto De Gennaro in vita. Gli accertamenti dovranno contribuire a ricostruire la sequenza delle ultime ore e a verificare ogni circostanza utile.

Intanto si prepara l'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma. Le esequie sono previste lunedì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.