La lettera dell'ex capo della Polizia non è ancora arrivata ufficialmente alla Procura di Caltanissetta, ma due passaggi accendono nuovi interrogativi. Intanto il Ros analizza dispositivi sequestrati e messaggi riservati scambiati con i collaboratori

Ci sono due parole, nella lettera lasciata da Gianni De Gennaro, che potrebbero aprire nuovi interrogativi nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio: «errori» e «ordini». L'ex capo della Polizia, nel respingere le accuse di aver tradito lo Stato, ha scritto di aver svolto il proprio lavoro anche eseguendo disposizioni ricevute e di poter riconoscere di avere commesso degli sbagli. Ma a quali errori si riferiva? E soprattutto, da chi provenivano quegli ordini?

La lettera-testamento non è stata ancora trasmessa formalmente al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Le sue anticipazioni sulla stampa, tuttavia, hanno già alimentato interrogativi negli uffici giudiziari siciliani. I magistrati del pool che indaga sui presunti depistaggi successivi alla strage del 19 luglio 1992 attendono di acquisire il documento. E si preparano a inserirlo nel quadro investigativo, senza che al momento sia possibile stabilire quale peso potranno avere quelle dichiarazioni.

La nuova fase dell'inchiesta, in realtà, era già stata delineata prima della diffusione dei contenuti della lettera. A indicare la necessità di ulteriori approfondimenti è stato lo stesso rapporto della sezione Anticrimine di Caltanissetta, un documento di 527 pagine consegnato il 29 luglio e depositato dai pm davanti al tribunale del Riesame. Gli investigatori chiedono di proseguire con l'ascolto di testimoni, la rilettura di vecchie intercettazioni e nuovi accertamenti sui reperti.

Gli hard disk e la ricerca dei messaggi riservati

In questi giorni il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico e la sostituta Nadia Caruso stanno lavorando con gli investigatori del Ros all'estrazione dei dati da due pen drive e due hard disk sequestrati. L'obiettivo è ricostruire il contenuto dei dispositivi e verificare quali documenti e comunicazioni possano contribuire a chiarire i rapporti tra De Gennaro e le persone che gli erano vicine.

Un capitolo particolarmente delicato riguarda i messaggi che l'ex capo della Polizia avrebbe affidato a biglietti scritti a mano, anziché alle comunicazioni telefoniche. Secondo la ricostruzione investigativa, De Gennaro temeva di essere intercettato e avrebbe utilizzato una rete di consegne attraverso uomini della scorta. Pizzini ripiegati, sigillati con la colla e contrassegnati con il nome del destinatario: una modalità che gli investigatori stanno tentando di ricostruire attraverso le testimonianze e il materiale acquisito.

Il caso Contorno e la rete attorno a De Gennaro

Il primo episodio ricostruito dagli investigatori risale al 15 maggio 2025. In quella data l'ex ispettore Francesco Pacetto avrebbe informato la segretaria di De Gennaro che Salvatore Contorno era stato convocato dai magistrati di Caltanissetta. La notizia avrebbe innescato una serie di comunicazioni tra le persone vicine all'ex capo della Polizia.

Secondo l'ipotesi accusatoria, De Gennaro avrebbe continuato a mantenere un controllo sui rapporti con il collaboratore di giustizia, con l'obiettivo di impedirgli di parlare con i magistrati. È una ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, che cercano di chiarire anche i collegamenti tra l'ex dirigente, Contorno e altri ambienti politici e imprenditoriali.

Nel rapporto del Ros si legge che non sarebbero stati «mai compiutamente esplorati» i rapporti fra De Gennaro, Contorno e quella rete di interessi che, nella ricostruzione degli investigatori, avrebbe avuto riferimenti anche nell'ambiente politico e imprenditoriale legato a Silvio Berlusconi. Il documento richiama la nascita del nuovo corso di governo nel 1994, dopo la stagione delle stragi di Cosa nostra. Un passaggio che segnala una pista investigativa, non una responsabilità già accertata.

Tra le conversazioni finite sotto la lente degli investigatori c'è anche quella del 20 maggio 2025 con l'ex questore Guido Longo. Dopo essersi appartato dai telefoni, De Gennaro avrebbe pronunciato una frase riferita al cugino di Contorno, anch'egli collaboratore di giustizia: «Grado lo sa. Ma io non dico niente». Anche in questo caso, il significato della conversazione resta da chiarire.

Le talpe, le microspie e le fughe di notizie

La ricostruzione dei messaggi riservati si intreccia con la ricerca delle presunte fonti che avrebbero passato informazioni sull'indagine. Una prima soffiata sarebbe stata rivelata da Pacetto alla moglie: «Il procuratore nazionale suo amico gli ha detto: “Hai il telefono sotto controllo”. Quelli l'hanno ascoltato e questo se n'è andato in pensione». Il riferimento, secondo gli investigatori, sarebbe a Michele Prestipino.

Un'altra fonte avrebbe riferito della presenza di una microspia nello studio di De Gennaro. In un'ulteriore conversazione si parla invece di notizie sull'imminente chiusura delle indagini, che sarebbero state diffuse da un ufficiale del Ros. Sono elementi che gli inquirenti stanno verificando, nel tentativo di individuare eventuali fughe di notizie e comprendere come informazioni riservate siano circolate all'esterno.

In questo scenario si inseriscono anche gli incontri a Ostia e il ruolo attribuito a Massimo Carnicelli, agente della scorta indicato come uno dei messaggeri utilizzati per consegnare i biglietti a De Gennaro e per portare le sue comunicazioni a Pacetto. La presunta rete di consegne e contatti è uno degli aspetti sui quali si concentrano gli accertamenti.

Dal 1989 al 1992, il filo che riporta a via D'Amelio

L'inchiesta continua così a muoversi su due piani temporali: da una parte la strage di via D'Amelio e i depistaggi che ne sarebbero seguiti, dall'altra le vicende legate al ritorno in Sicilia di Contorno nel 1989. I magistrati stanno cercando di comprendere se e in che modo quei passaggi possano essere collegati.

Un dettaglio investigativo riguarda proprio i primi accertamenti sull'autobomba che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Secondo quanto riportato nel rapporto, a occuparsene fu lo stesso investigatore della Scientifica che aveva seguito gli accertamenti sulle armi di Contorno. Una coincidenza che gli inquirenti considerano meritevole di approfondimento, nel più ampio lavoro di ricostruzione dei rapporti e delle circostanze rimasti finora senza una spiegazione definitiva.

Il prossimo passaggio giudiziario è fissato davanti al tribunale del Riesame, chiamato a valutare il ricorso della Procura contro il rigetto delle misure cautelari richieste per tre collaboratori di De Gennaro e per Contorno. L'udienza è stata rinviata al 17 dicembre. Nel frattempo, l'analisi dei dispositivi sequestrati e l'acquisizione della lettera potrebbero aggiungere nuovi elementi a un'indagine che continua a cercare risposte sui retroscena della strage e sui possibili depistaggi.