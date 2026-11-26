Per Gianni De Gennaro quello era uno dei pochi posti nei quali poteva sentirsi davvero al sicuro. Un ufficio lontano dalle sedi istituzionali, protetto da una rete di relazioni costruita in decenni di collaborazione con gli apparati italiani e americani. Un luogo dove ricevere interlocutori di primo piano, discutere questioni delicate e gestire rapporti che non sempre potevano passare attraverso i canali ufficiali. Eppure, proprio lì, nel cuore del Centro Studi Americani di Roma, la Procura di Caltanissetta aveva installato microspie ambientali. Quando qualcuno glielo riferì, il 10 marzo 2026, la reazione dell'ex capo della Polizia fu immediata: appuntamenti cancellati, telefonate concitate, un incontro con Alfredo Mantovano disdetto e una fuga attraverso un'uscita secondaria.

La vicenda assume un significato particolare se letta insieme alle attività che, secondo la ricostruzione degli investigatori, si sarebbero svolte in quello studio. Perché il Centro Studi Americani non sarebbe stato soltanto il luogo nel quale De Gennaro esercitava la sua funzione di presidente. Nelle conversazioni intercettate, quell'ufficio emerge come una sorta di quartier generale riservato, dove sarebbero transitati aggiornamenti sul pentito Salvatore Contorno, informazioni provenienti da ambienti investigativi e decisioni relative alla conservazione di documenti e supporti informatici. Sullo sfondo, l'inchiesta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D'Amelio.

Il caso Contorno e le riunioni riservate nell'ufficio di De Gennaro

La richiesta di arresto presentata dai procuratori nisseni, poi rigettata, individua proprio nel Centro Studi Americani uno dei luoghi centrali della rete di rapporti ricostruita dagli inquirenti. A pagina 22 i magistrati scrivono che De Gennaro e i suoi principali collaboratori consideravano quell'ufficio un ambiente nel quale si sentivano più «al sicuro». Una convinzione che avrebbe favorito lo svolgimento di conversazioni particolarmente delicate.

Tra gli interlocutori che frequentavano lo studio c'era Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia indicato dagli investigatori come un fidato intermediario di De Gennaro. Gli incontri, secondo gli atti, servivano anche a fare il punto sulla situazione di Salvatore Contorno, il collaboratore di giustizia al centro di uno dei filoni più delicati dell'indagine.

Pacetto avrebbe riferito a De Gennaro delle condizioni di salute del pentito, delle sue necessità economiche, delle questioni immobiliari a Palermo e delle convocazioni davanti all'autorità giudiziaria. Ma non si sarebbe trattato soltanto di aggiornamenti. Secondo l'ipotesi investigativa, nel corso di quegli incontri sarebbero state concordate indicazioni da trasmettere a Contorno per orientarne i comportamenti e impedirgli di fare rivelazioni potenzialmente compromettenti davanti ai magistrati.

È una delle contestazioni più rilevanti nella ricostruzione della Procura: il presunto tentativo di intervenire sulla condotta di un collaboratore di giustizia e, attraverso di lui, sul percorso di accertamento della verità relativo alla stagione delle stragi. Un'ipotesi accusatoria che dovrà essere tenuta distinta dagli accertamenti e dalle eventuali responsabilità giudiziarie.

Le informazioni riservate, la distruzione dei documenti e gli hard disk

Un altro episodio ricostruito dagli investigatori aiuta a comprendere quale funzione avrebbe assunto il Centro Studi Americani. Il 1° aprile 2025 De Gennaro pranza in un ristorante del centro di Roma con il magistrato Michele Prestipino Giarritta e l'ex funzionario di polizia Francesco Gratteri. Subito dopo, De Gennaro e Gratteri rientrano nella sede di via Caetani per discutere delle informazioni apprese durante quell'incontro, relative al cosiddetto «Progetto Ponte» e alle indagini condotte a Caltanissetta.

Alle 17.48 dello stesso giorno, attraverso la segreteria, viene disposta una convocazione urgente di Pacetto. Per gli inquirenti, la sequenza temporale è significativa: il confronto sulle notizie appena acquisite sarebbe stato seguito dalla necessità di coinvolgere l'intermediario che si occupava dei rapporti con Contorno e di concordare le iniziative conseguenti.

Ma nell'ufficio presidenziale sarebbero stati affrontati anche argomenti ancora più delicati. Tra gli interlocutori figura Donatella Peruzzi, funzionaria del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e storica collaboratrice di De Gennaro, incaricata di seguirne le questioni più riservate.

Nel corso delle conversazioni si sarebbe parlato della distruzione del materiale cartaceo relativo alla gestione di Contorno. In una delle frasi riportate negli atti compare l'espressione «io ormai ho distrutto tutto». La questione avrebbe riguardato anche la conservazione di documenti digitali e la necessità di sottrarli a eventuali acquisizioni investigative, fatti che De Gennaro ha tratteggiato nel testamento giudiziario compilato prima di porre fine alla propria vita.

La ricostruzione comprende persino gli acquisti effettuati attraverso piattaforme online: hard disk SSD Samsung 980 da un terabyte e custodie BeikeII, destinati a custodire file digitalizzati. Secondo gli investigatori, quei supporti avrebbero consentito di conservare documentazione riservata al riparo dalle perquisizioni. Anche questo passaggio si inserisce nel quadro delle condotte contestate dalla Procura.

Il Centro Studi Americani, molto più di una sede culturale

Per capire perché la presenza di microspie in quell'ufficio rappresentasse una circostanza tutt'altro che ordinaria bisogna però allargare lo sguardo. Il Centro Studi Americani, di cui De Gennaro era presidente dal 2013, non è una semplice associazione culturale. La sua storia affonda le radici nel 1918, quando nacque con una denominazione diversa, con l'obiettivo di promuovere gli studi e gli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti.

Nel corso di oltre un secolo il Centro ha mantenuto una duplice vocazione. Da una parte, biblioteca, ricerca, convegni, dibattiti e attività di approfondimento sulle relazioni transatlantiche. Dall'altra, un luogo di incontro nel quale si sono intrecciati rapporti diplomatici, politici, economici e istituzionali tra i due Paesi.

Tra i suoi sostenitori storici ci fu Raffaele Mattioli, uno dei banchieri più influenti del secondo dopoguerra, particolarmente attento al consolidamento delle relazioni con gli Stati Uniti. Negli anni Sessanta e Settanta, secondo ricostruzioni e testimonianze sulla storia dell'istituzione, il Centro fu utilizzato anche per incontri riservati, scambi di documenti e soggiorni di funzionari degli apparati americani.

Formalmente il CSA è un'associazione indipendente senza scopo di lucro, ma i suoi legami con l'ambasciata statunitense sono storicamente stretti. Un rappresentante diplomatico americano può infatti partecipare ai lavori dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Non è dunque improprio descrivere il Centro come uno spazio di relazione privilegiato tra Roma e Washington, distinto dall'ambasciata ma inserito in una rete di rapporti che ne ha accompagnato la storia.

Dal 1936 la sede si trova in un palazzo barocco di via Caetani, con accessi e pertinenze anche verso via delle Botteghe Oscure e Palazzo Mattei. È una collocazione che porta con sé anche un peso simbolico: proprio in via Caetani, nel 1978, venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Una coincidenza geografica che nel tempo ha alimentato suggestioni e ricostruzioni, contribuendo ad accrescere l'aura particolare di quel luogo.

Il rapporto con l'FBI e la scelta di De Gennaro alla presidenza

La nomina di De Gennaro alla guida del Centro non fu casuale. La sua storia professionale si era intrecciata fin dalla fine degli anni Settanta con quella degli apparati investigativi americani. All'epoca, da dirigente della Criminalpol, aveva avviato collaborazioni con colleghi statunitensi sulle attività della criminalità organizzata e sulle connessioni internazionali dei gruppi mafiosi italiani. Nulla a che vedere con la cultura americana, tratto che alimenta la vocazione del Csa come luogo d’incontro tra due deep state: italiano e degli Usa.

Fu anche attraverso la rete di rapporti costruiti nella Criminalpol che De Gennaro consolidò il legame con l'FBI, destinato a diventare uno degli elementi caratterizzanti della sua carriera. La collaborazione riguardò indagini e questioni delicate in Italia e in diverse aree d'Europa e del Mediterraneo. Un rapporto che proseguì per decenni e che contribuì a costruire la sua reputazione negli ambienti istituzionali americani.

Nel dicembre 2006 arrivò un riconoscimento particolarmente prestigioso: la Medal of Meritorious Achievement dell'FBI, conferita per la prima volta, in via eccezionale, a un funzionario che non operava negli Stati Uniti. Due anni più tardi De Gennaro sarebbe diventato direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, la struttura di coordinamento dell'intelligence italiana.

È questo intreccio di relazioni, incarichi e rapporti transatlantici a rendere significativo il ruolo del CSA nella vicenda. Per De Gennaro quella sede non era soltanto il luogo nel quale svolgere l'attività di presidente, ma un ambiente nel quale poteva contare su interlocutori di alto livello e su una familiarità consolidata con le dinamiche della cooperazione internazionale.

Le precauzioni, il computer rubato e la scoperta delle cimici

Eppure, secondo gli atti, già dal 31 gennaio 2025 nell'ufficio presidenziale erano iniziate le intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Caltanissetta. Le operazioni tecniche, indicate nei fascicoli con il riferimento RIT 833/2024 e procedimenti collegati, avrebbero documentato anche le precauzioni adottate da De Gennaro e dai suoi interlocutori per evitare di essere ascoltati.

I telefoni cellulari venivano lasciati all'interno dello studio mentre le conversazioni più delicate si spostavano sul terrazzo. Alle segretarie sarebbe stato raccomandato di non utilizzare WhatsApp per fissare appuntamenti o scambiarsi informazioni sensibili, preferendo appunti cartacei e comunicazioni volutamente criptiche. Anche il linguaggio utilizzato per concordare gli incontri era particolare: si parlava di andare «agli Americani» oppure «dagli amici».

De Gennaro, inoltre, era consapevole almeno dall'aprile 2025 di essere intercettato attraverso il proprio smartphone. Aveva quindi ridotto le conversazioni telefoniche, soprattutto con esponenti del governo, e utilizzava spesso la linea fissa del Centro, che riteneva più sicura. Tramite il figlio aveva anche acquistato un computer scollegato da qualsiasi rete internet, destinato esclusivamente alla consultazione di documenti riservati conservati su supporti esterni.

A complicare ulteriormente il quadro, alla fine di marzo 2025 dal Centro Studi Americani era stato rubato un computer di De Gennaro. L'episodio, almeno inizialmente, non sembrò destare particolare allarme. Ma un anno dopo sarebbe arrivata la notizia destinata a modificare radicalmente il suo rapporto con quel luogo.

Il 10 marzo 2026 una persona rimasta non identificata gli avrebbe riferito della presenza di microspie nel suo ufficio. La notizia arrivò dopo un incontro in un altro suo studio, in via della Dataria. La fonte della soffiata non è stata chiarita, ma De Gennaro la ritenne evidentemente attendibile.

La reazione è documentata dalle intercettazioni. L'ex capo della Polizia contattò Donatella Peruzzi, lasciandole intendere di essere stato informato da qualcun altro di ciò che stava accadendo: «Tu non mi aggiorni ma c'è qualcun altro», le disse, secondo la ricostruzione dei magistrati.

Subito dopo cancellò gli appuntamenti previsti per quella giornata, compreso un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, titolare della delega ai servizi segreti. Telefonò a Francesco Gratteri e cercò anche Luciano Violante, ex presidente della Camera.

Alla segretaria, che lo vedeva particolarmente affaticato, confidò la propria preoccupazione: «C'ho un po' di preoccupazione». Poi lasciò il Centro utilizzando la porta di servizio di Palazzo Mattei, evitando il consueto percorso e, secondo gli atti, anche gli uomini della scorta.

Il terrazzo, l'anticamera e il sospetto che fosse tutto sotto controllo

La preoccupazione non si esaurì con l'abbandono improvviso della sede. Il giorno successivo De Gennaro tornò al Centro e ricevette alcuni interlocutori secondo gli appuntamenti già fissati. Ma, come ricostruiscono gli investigatori, avrebbe chiesto a ciascuno di uscire dallo studio per proseguire le conversazioni altrove.

Anche i colloqui con Peruzzi continuarono in condizioni particolari. In una conversazione, i due discussero dei sospetti relativi alla possibile presenza di dispositivi di ascolto non soltanto nella stanza presidenziale, ma anche nell'anticamera e nelle apparecchiature informatiche. «Di sicuro c'è, è sicuro», si sente dire. E ancora, riferendosi al computer: «Hai ragione, il computer... mh».

La circostanza assume un peso ulteriore se si considera il contesto nel quale sarebbero state realizzate le operazioni tecniche. Il Centro disponeva di un sistema di videosorveglianza e, proprio per la natura delle sue attività e dei suoi rapporti istituzionali, era un ambiente nel quale la presenza di apparati di sicurezza e registrazione non poteva essere considerata un elemento estraneo. Installare dispositivi di captazione in una sede del genere richiedeva quindi un'attività particolarmente delicata.

Il lavoro del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, il Ros, avrebbe consentito di superare quelle che De Gennaro considerava evidentemente garanzie di riservatezza. La convinzione di poter parlare liberamente in quel luogo si era rivelata infondata. Persino il terrazzo, individuato come spazio alternativo per i colloqui più delicati, non poteva più essere considerato automaticamente un rifugio sicuro.

È questo il paradosso che emerge dalla ricostruzione: il luogo scelto per tenere lontani occhi e orecchie indiscreti era diventato uno dei principali punti di osservazione degli investigatori. E proprio quando De Gennaro comprese che la protezione nella quale aveva confidato non esisteva più, il Centro Studi Americani cessò di essere, ai suoi occhi, un luogo sicuro.

Il 21 novembre 2026 De Gennaro si è tolto la vita, pochi giorni dopo che era emersa pubblicamente l'indagine a suo carico per i presunti depistaggi sulle inchieste relative alla strage di via D'Amelio. La richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Caltanissetta era stata rigettata.