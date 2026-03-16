Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi, gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e l’Anas

Un incidente, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato autonomo, si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Gioia Tauro e Palmi.

Coinvolto un camion il cui conducente, rimasto lievemente ferito, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato. In fase di accertamento la precisa dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi, gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e l’Anas.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area hanno causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato dell’A2 del Mediterraneo.