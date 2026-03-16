Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando la regione a causa del Ciclone Jolina, con piogge torrenziali, temporali violenti e criticità diffuse in diverse aree del territorio. Nelle ultime ore uno degli episodi più significativi si è registrato nel comune di Torre di Ruggiero, nel cuore delle Serre Catanzaresi, dove un fulmine ha colpito il Santuario Madonna delle Grazie.

Meteo

Il Ciclone Jolina resterà sulla Calabria «per più giorni» con piogge abbondanti: le previsioni

Redazione Cronaca
Il Ciclone Jolina resterà sulla Calabria «per più giorni» con piogge abbondanti: le previsioni

Il fenomeno si è verificato durante i forti temporali che tra la serata di ieri e la notte hanno interessato l’area. Secondo le prime informazioni, un fulmine si è abbattuto sulla struttura religiosa innescando un incendio che ha coinvolto uno dei vani dell’edificio.

Le precipitazioni registrate nella zona sono state particolarmente intense: oltre 130 millimetri di pioggia sono caduti nel giro di poche ore e, secondo quanto riferito da fonti locali, le precipitazioni proseguono ancora in modo incessante.

Meteo

Maltempo, piogge torrenziali in Calabria: oltre 200 mm di acqua in 24 ore nel Reggino

Redazione Attualità
Maltempo, piogge torrenziali in Calabria: oltre 200 mm di acqua in 24 ore nel Reggino

Determinante è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il santuario riuscendo a circoscrivere il rogo prima che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti della struttura. L’incendio è stato quindi domato evitando danni più gravi all’edificio religioso.