La provveditrice regionale sottolinea la «complessità delle carceri calabresi», tra infiltrazioni della ‘ndrangheta, criticità sanitarie e necessità di un approccio umano e personalizzato per i detenuti più vulnerabili

La situazione delle carceri in Calabria è «complessa e problematica, come nel resto del Paese». Il fenomeno della ‘ndrangheta e della criminalità organizzata preoccupa moltissimo e richiede «alleanze tra istituzioni per combatterla dall'interno e dall'esterno». Così si è espressa la provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria, Lucia Castellano, parlando a Catanzaro durante la cerimonia per il 209° anniversario della fondazione del corpo di Polizia penitenziaria.

Castellano ha evidenziato la necessità di mantenere alta l'attenzione sia sulla sicurezza sia sui detenuti più fragili, «per dare a ciascuno una risposta penitenziaria coerente con la propria storia, anche sanitaria», ribadendo il lavoro in corso con il sistema sanitario regionale. Ha inoltre richiamato il ruolo centrale della Polizia penitenziaria, definita «l'unica polizia di prossimità, vicina al detenuto per comprenderne le dinamiche e contribuire ai percorsi di reinserimento».

Tra le criticità principali indicate ci sono le infiltrazioni della criminalità organizzata, il traffico di droga e telefoni, le condizioni sanitarie e le carenze strutturali. Sul sovraffollamento ha precisato che «in Calabria non rappresenta il problema principale», evidenziando come la regione, con circa 2.800 detenuti, presenti numeri più contenuti rispetto ad altre realtà e istituti «a misura d'uomo».

A portare la propria testimonianza anche la direttrice della casa circondariale di Catanzaro, Patrizia Delfino, che ha evidenziato le difficoltà operative legate alla presenza di detenuti con problematiche psichiatriche e tossicodipendenze, oltre alla carenza di personale, in particolare nel ruolo degli ispettori. «La Polizia penitenziaria mette molta umanità nel lavoro che fa, ma le difficoltà restano», ha spiegato, sottolineando l'importanza delle attività trattamentali per creare un ambiente più sereno e prevenire situazioni critiche, tra cui i tentativi di suicidio, «fermo restando che a mio avviso - ha concluso - questi casi andrebbero trattati nelle strutture psichiatriche e nelle comunità, ma non sempre ci sono».

Il comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale ‘Ugo Caridi’ di Catanzaro, Massimo Carnevale, ha delineato il quadro della struttura: circa 700 detenuti a fronte di 372 unità di Polizia penitenziaria, di cui 40 donne, con una presenza media, nel 2025, di 662 reclusi su una capienza di 682 posti.

Proseguendo con gli altri dati è emerso come il sistema resti, però, sotto pressione per i numerosi eventi critici: oltre 2.000 episodi tra proteste, autolesionismo e danneggiamenti, e 32 aggressioni registrate nell'ultimo anno.