Le forze dell'ordine hanno assicurato un monitoraggio costante e attento della situazione
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«Ho incontrato il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, per rappresentare le preoccupazioni che in queste ore mi sono state segnalate da numerosi concittadini in merito alla vicenda di Sylvestre, recentemente al centro dell'attenzione mediatica». Così in una nota il consigliere regionale Marco Polimeni . «È doveroso precisare che, allo stato attuale, non risultano a carico di Sylvestre denunce o procedimenti penali pendenti, né sussistono condizioni psichiche tali da giustificare un intervento sanitario obbligatorio. Tuttavia, anche a seguito di un confronto con il Questore - che insieme al Prefetto abbiamo contattato telefonicamente -, ho ricevuto dalle autorità competenti in materia di sicurezza piena rassicurazione circa un monitoraggio costante e attento della situazione. Per dirlo in parole semplici: le forze dell'ordine sono praticamente in campo con un “controllo a vista”.
Si sta inoltre sollecitando, in queste ore, la commissione competente per verificare la sussistenza dello status di asilo : questo comporterebbe l'immediato trasferimento di Sylvestre in un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) da parte del Questore. Continuerò a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, - rimanendo a disposizione della cittadinanza per ogni segnalazione al riguardo - mantenendo costante il dialogo con le istituzioni preposte, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e dei diritti di tutti».