Durante la notte oltre 60 gli interventi espletati dai vigili del fuoco, altri 40 in coda. La forza del mare ha trasportato acqua e sabbia, particolari disagi nell’area del porto. La situazione è monitorata dall’amministrazione comunale e dalla protezione civile

Il forte vento e le mareggiate si sono abbattute con particolare forza nel quartiere Lido di Catanzaro che risulta questa mattina parzialmente allagato. L’area interessata dai danni è nello specifico quella del porto, dove il mare ha oltrepassato il muro di cinta trasportando acqua e sabbia. Sono diversi i locali che hanno subito allagamenti: attività commerciali e l’ufficio postale.

Nella notte alcuni residenti hanno abbandonato spontaneamente la loro abitazioni, disagi alla circolazione per via della presenza di acqua sul manto stradale. La forza del mare che si è abbattuta sul quartiere ha divelto nella notte la ringhiera della terrazza Saliceti, uno slargo posto sul lungomare.

Al momento non risultano danni ad abitazioni o alla popolazione. La situazione è monitorata dall’amministrazione comunale e dalla Protezione civile. Il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato impegnato durante l’intera notte in numerosi interventi concentrati per lo più sulla città di Catanzaro: 63 quelli già espletati, 45 in coda. Il dispositivo di soccorso è stato rafforzato con il rientro in servizio di quattro squadre straordinarie e una speleo-fluviale.