La donna nella notte si è lanciato dal balcone della sua abitazione insieme ai suoi tre figli. Due sono morti, la bimba di quasi sei anni è gravissima

Il Comune di Catanzaro proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime della tragedia di questa notte. Lo ha detto all'Agi il sindaco della città, Nicola Fiorita, spiegando che la decisione sarà ufficializzata non appena si saprà quando avverrà la cerimonia funebre la cui data sarà stabilita dopo l'autopsia sui corpi.

Intorno alle 3 di stamane, la 46enne, dipendente di una nota struttura sociosanitaria privata del capoluogo, si à lanciata nel vuoto dal balcone di casa, situata al terzo piano di uno stabile in via Umberto Zanotti Bianco, strada che sfocia su viale De Filippis, principale via d'accesso al capoluogo calabrese, con i suoi 3 figli di 6 anni, 4 anni e 4 mesi, due dei quali deceduti.

La figlia più grande, di quasi sei anni, si trova in ospedale in condizioni gravissime. Al momento della tragedia, in casa si trovava il marito della signora che, accortosi di quanto è accaduto, si è precipitato sulla strada nel vano tentativo di rianimare i bambini in attesa dei soccorsi.