A Petronà i militari della locale Stazione, affiancati dai colleghi della Compagnia di Sellia Marina e da personale veterinario dell’Asp di Catanzaro, hanno sequestrato 17 cavalli, custoditi all’interno di un’area recintata in località Manulata, privi dei codici di identificazione e potenzialmente destinabili alla macellazione. I cavalli, tra cui 13 adulti e 4 puledri, sono stati sottoposti a divieto di movimentazione e sono stati affidati provvisoriamente al proprietario che dovrà ora rispondere amministrativamente di violazioni in tema di registrazione e identificazione di animali.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato di salute degli stessi equini al fine di ricostruire la filiera della completa tracciabilità.

L’operazione conferma l’impegno costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro nel contrasto alle illegalità di ogni tipo contro gli animali, sia a tutela degli stessi e sia a tutela della salute pubblica. I servizi dei Carabinieri continueranno in tutta la Provincia per scoprire eventuali ulteriori allevamenti irregolari di animali eventualmente destinabili alla vendita e alla macellazione clandestina.