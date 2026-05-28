Il sindaco Giuseppe Ramundo ha rassicurato le famiglie con un post sui social: «Evento del tutto accidentale, improvviso e non prevedibile, fortunatamente non ci sono danni alle persone»

Uno scuolabus del Comune di Cerchiara è andato a fuoco questa mattina, intorno alle 9, dopo la discesa degli alunni. Il mezzo, diretto al deposito, veniva utilizzato per il trasporto degli alunni della scuola primaria di secondo grado.

Il sindaco di Cerchiara, Giuseppe Ramundo, con un post pubblicato sui social ha rassicurato le famiglie sul fatto che non si sono registrati né danni né conseguenze per i bambini o altre persone. «Sin dalle prime segnalazioni l'amministrazione comunale, in costante raccordo con gli uffici dell'ente e con i soggetti competenti intervenuti sul posto, si è attivata con tempestività e senso di responsabilità, mettendo in campo - si legge nel post del primo cittadino - ogni misura utile e disponibile al fine di garantire la sicurezza pubblica ed evitare conseguenze per persone e cose. Le verifiche svolte nei momenti successivi hanno consentito di accertare come l'accaduto sia riconducibile a un evento del tutto accidentale, improvviso e non prevedibile, con ogni probabilità determinato da un guasto tecnico riconducibile a un cortocircuito. Si tratta, pertanto, di una circostanza eccezionale che non poteva essere ragionevolmente anticipata né prevenuta attraverso le ordinarie attività di controllo e manutenzione del mezzo».

«L'amministrazione - si legge - desidera sottolineare con fermezza come, nonostante la comprensibile preoccupazione iniziale, l'episodio non abbia fortunatamente provocato danni alle persone né particolari disagi alla cittadinanza, grazie anche alla rapidità degli interventi effettuati e alla collaborazione tra gli uffici comunali, il personale coinvolto e le autorità competenti. Resta naturalmente alta l'attenzione dell'ente sul tema della sicurezza e della tutela dei cittadini».

L'amministrazione comunale ha rinnovato, infine, il proprio ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti «con professionalità e prontezza, contribuendo a gestire l'emergenza con efficacia e a riportare rapidamente la situazione alla normalità».

Presenti sul luogo dell'incendio la vicesindaca, Marica Nicoletti; l'assessora Alessandra Lauria; il consigliere comunale Giuseppe Laino e il delegato alle Pari opportunità Giuseppe Santagada.