VIDEO | Per la seconda volta in venti giorni si torna in piazza contro la criminalità organizzata, stavolta con una consapevolezza in più: la nuova Tenenza dei carabinieri potrebbe essere presto realtà dopo che la provincia di Cosenza ha acquistato l’immobile

La città di Cetraro non si piega alla criminalità e per la seconda volta in venti giorni torna in piazza a ribadire l'arroganza mafiosa non è gradita. È successo ieri pomeriggio, in occasione del convegno “Rinascita e resistenza. Storie di coraggio contro la ‘ndrangheta”, organizzato dall’associazione San Benedetto Abate e dalla Fondazione Interesse Uomo e patrocinato dal Comune di Cetraro.

L'evento si registra a poche ore dal 45esimo anniversario della morte di Giannino Losardo, segretario della Procura di Paola, esponente del Pci e consigliere comunale morto il 22 giugno 1980 per le ferite riportate in un agguato mafioso avvenuto la sera precedente, ancora oggi impunito.

Al porto di Cetraro un incontro per parlare del contrasto dello Stato al fenomeno dopo gli ultimi gravissimi fatti di cronaca.

Gli ospiti

Alla manifestazione hanno partecipato sindaci e amministratori del territorio, forze dell’ordine e tanti, tanti cittadini di Cetraro, stanchi di subire soprusi e angherie da parte della criminalità locale, che in pochi giorni ha fatto registrato l’omicidio di Pino Corallo e l’incendio doloso che ha distrutto i mezzi della ditta Ecologia Oggi.

Al tavolo dei relatori, ha preso parte, invece: Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario Nazionale Antiracket e Antiusura “Fondazione Interesse Uomo”; Rosa Maria Padovano, Prefetto di Cosenza; Domenico Fiordalisi, procuratore della Repubblica di Paola, don Marcello Cozzi, presidente fondazione nazionale antiracket e antiusura “Fondazione Interessa Uomo” e don Ennio Stamile, presidente della odv “San Benedetto Abate”.

Presente, in prima fila, a fare gli onori di casa, c’era il sindaco della città, Giuseppe Aieta.

La nuova caserma

L’evento di ieri, che ha visto una massiccia presenza dello Stato, si è svolto con una consapevolezza in più: la città di Cetraro potrebbe ben presto accogliere la nuova tenenza dei carabinieri. Dopo anni di stallo e incertezza, la provincia di Cosenza, guidata dalla presidente Rosaria Succurro, ha acquistato l’immobile destinato all’utilizzo, pronto da anni e mai entrato in funzione. «Un affare complicato - dice il sindaco Aieta –, è dal 2001 che si sono conclusi i lavori. Insomma, è passato tanto tempo. Oggi diciamo che lo Stato dà conferma della sua esistenza».

Stato e istituzioni unite per annientare la criminalità

«Siamo fiduciosi – ha detto il procuratore capo Fiordalisi - che la realtà che abbiamo vissuto oggi, in questa riunione, sia effettiva presenza di una nuova società civile, di nuove istituzioni». «Occasioni come quelle di stasera – dice, invece, il prefetto Padovano - danno contezza del lavoro che quotidianamente e anche in silenzio si va compiendo insieme. Io posso testimoniare che in questo territorio ho trovato un grandissimo senso dello Stato».

Il ricordo di Giannino Losardo e Lucio Ferrami

«Questa sera abbiamo rievocato la figura di Giannino Losardo insieme a quella di Lucio Ferrami – sono le parole di don Ennio Stamile - che sono stati due straordinari testimoni che hanno saputo resistere. Hanno creduto e hanno agito di conseguenza in base a ciò che credevano, in base ai loro valori alti, la Giustizia, la Libertà, la Democrazia».