Intervento del Soccorso Alpino nel Cosentino: un gruppo di escursionisti partito da Sapri non aveva raggiunto la meta a Roggiano Gravina. Geolocalizzati e soccorsi, sono stati accompagnati fino al pullman con il quale avevano appuntamento

Intervento di soccorso nelle prime ore del mattino nel Parco Nazionale del Pollino, dove un gruppo di turisti tedeschi in bicicletta è stato recuperato dopo aver perso l’orientamento lungo il percorso.

A lanciare l’allarme è stata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Scalea, che ha attivato la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese. I ciclisti, di età compresa tra i 30 e i 52 anni, erano partiti da Sapri ma non avevano mai raggiunto Roggiano Gravina, dove li attendeva l’autista del pullman.

Determinante il contatto telefonico con uno degli escurionisti, che ha permesso ai soccorritori di geolocalizzare l’intero gruppo e fissare un punto di incontro nell’area di Parco Grisolia, in provincia di Cosenza.

Una volta raggiunti, i turisti sono stati trovati in buone condizioni generali, anche se tre di loro apparivano particolarmente provati dalla fatica. Per questo motivo sono stati trasportati a bordo dei mezzi del Soccorso Alpino e dei Carabinieri Forestali fino al punto di ritrovo con il pullman.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Scalea, che hanno collaborato alle operazioni di recupero concluse senza conseguenze gravi.