Incidente nel primo pomeriggio lungo via Nazionale, nel tratto vicino ai plessi scolastici. Tre le auto coinvolte nello scontro che ha causato il ferimento di uno dei conducenti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un veicolo impegnato in un sorpasso avrebbe urtato un’auto parcheggiata lungo la strada. L’impatto ha provocato una reazione a catena: la vettura colpita è finita contro una terza auto ferma poco più avanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Uno dei conducenti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.