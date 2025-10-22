Gli uomini delle fiamme gialle sono risaliti a un giro di fatture false per oltre 100 milioni. Sequestrati beni per 500mila euro
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Importante operazione della Guardia di finanza di Cosenza, che ha smantellato un vasto sistema di frodi fiscali e autoriciclaggio nel settore degli pneumatici. Sei le persone coinvolte: una è stata posta agli arresti domiciliari, quattro sono sottoposte all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.
Secondo quanto accertato, la rete emetteva e utilizzava fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo di eludere il pagamento delle imposte. Il volume d’affari complessivo ammonta a 109 milioni di euro, con oltre 40 milioni non dichiarati. L’Iva evasa supererebbe gli 8 milioni di euro. Parte dei profitti illeciti sarebbe stata reinvestita nell’acquisto di capannoni e appartamenti per un valore superiore a 500mila euro.
Il blitz è scattato all’alba di oggi, coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio. Alle operazioni hanno partecipato le Fiamme Gialle del comando provinciale di Cosenza e della compagnia di Corigliano Rossano, che hanno eseguito le misure cautelari e i sequestri disposti dall’autorità giudiziaria.