In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.







DALLE ALTRE PROVINCE:

26 maggio

Ore 17.20 - Il bollettino della Regione

Anche oggi non sono stati riscontrati nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Lo ha comunicato la Regione attraverso il suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 62.255 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.157 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 61.098

25 maggio

Ore 17.20 - Il bollettino della Regione

Zero nuovi contagi nell’ultimo bollettino diramato dalla Regione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 61.249 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 60.092. Aumenta il numero dei guariti, sono 797 (+11 rispetto a ieri).

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare; 134 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 4 in reparto; 152 in isolamento domiciliare; 278 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti.

- Crotone: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.102 così distribuiti:

- Cosenza: 1.787

- Crotone: 2.846

- Catanzaro: 2.754

- Vibo Valentia: 411

- Reggio Calabria: 2.304

Ore 16.40 – Nessun caso tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

24 maggio

Ore 20 - Nessun nuovo caso nell'area centrale delle Calabria

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 407 persone: 286 nella provincia di Catanzaro, 45 nella provincia di Crotone e 76 nella provincia di Vibo Valentia.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Un solo contagio in più nell’ultimo bollettino della Regione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 60.693 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157, quelle negative 59.536. Quelle in quarantena volontaria sono quasi 10mila.

Ore 11.50 - Test sierologici a tappeto in 93 comuni

Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce rossa italiana, a partire da domani, lunedì 25 maggio, avvieranno un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-Cov-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. 93 i comuni calabresi interessati.

23 maggio

Ore 17.00 - Il bollettino della Regione

Nessun nuovo caso. Anche oggi arrivano notizie confortanti dal bollettino della Regione Calabria sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus.

22 maggio

Ore 17.00 - Il bollettino della Regione

Un solo caso positivo in più registrato nel bollettino della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 58.588 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 57.431.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 34 in reparto; 1 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 130 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 5 in reparto; 163 in isolamento domiciliare; 266 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 6 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 206 guariti; 18 deceduti.

- Crotone: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 14 in isolamento domiciliare; 62 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.215 così distribuiti:

- Cosenza: 1.970

- Crotone: 2.748

- Catanzaro: 2.690

- Vibo Valentia: 529

- Reggio Calabria: 2.278

21 maggio

Ore 19.18 - Ospedale Lamezia: primi tamponi negativi per i sanitari

Sono cnegativi tutti i tamponi eseguiti ieri sera sul personale sanitario dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Al momento mancano quelli fatti stamattina e la tensione è alta. Tante le persone venute a contatto con la donna risultata positiva al Coronavirus, e che era entrata per la prima volta in pronto soccorso ai primi di maggio, per poi essere ricoverata in Ginecologia dove avrebbe dovuto essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

BOLLETTINO REGIONALE

Nessun nuovo caso di Covid-19 è stato riscontrato oggi nella nostra regione. Lo ha comunicato la Regione Calabria nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 57.465 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus rimangono 1.156 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 56.309.

Ore 11 - Nessun caso a Crotone, Vibo e Catanzaro

Nessun nuovo contagio da Covid-19 si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Ore 11 - Brevettata una nuova terapia a Reggio

Dall’immuno oncologia alla cura del Covid-19. Così dal Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria arriva una terapia sperimentale che potrebbe cambiare le sorti grazie a una cura nata dall’intuizione del primario di oncologia del Gom il dottor Pierpaolo Correale.

Ore 10 - Un contagio nel Lametino: tamponi in ospedale

Tamponi a tappeto per il personale e i pazienti del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell' ospedale di Lamezia Terme. È quanto si sta provvedendo a fare in queste ore dopo che una donna di 49 anni lì ricoverata è risultata positiva al Covid-19.

20 maggio

BOLLETTINO REGIONALE

Tre nuovi casi di Covid-19 e un decesso nel Reggino nella giornata di oggi. Lo comunica il bollettino quotidiano della Regione Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 56.209 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.156, quelle negative sono 55.053.

Ore 12.50 - Un decesso a Reggio Calabria

A Reggio Calabria il coronavirus ha fatto la 18esima vittima. Il paziente deceduto questa mattina a causa di un peggioramento delle sue condizioni, era l’ultimo caso di Covid ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano.

19 maggio

Ore 21.50 - Un nuovo caso in provincia: la nota Asp

160 le persone sottoposte a screening per Covid-19 nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asp reggina. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto.

BOLLETTINO REGIONALE

Ci sono due nuovi casi di Covid-19 nella nostra regione accertati nella giornata di oggi. Lo comunica il bollettino quotidiano della Regione Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 55.270 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.153 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 54.117.

18 maggio

Ore 17.30 - IL BOLLETTINO REGIONALE

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 54.333 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.151 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 53.182.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 36 in reparto; 1 in rianimazione; 35 in isolamento domiciliare; 109 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 8 in reparto; 193 in isolamento domiciliare; 232 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 69 in isolamento domiciliare; 178 guariti; 17 deceduti.

- Crotone: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 28 in isolamento domiciliare; 48 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 5114 riferiti ai rientrati presso la propria residenza di questi 15 sono risultati positivi.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.856 così distribuiti:

- Cosenza: 2.415

- Crotone: 2.601

- Catanzaro: 2.477

- Vibo Valentia: 688

- Reggio Calabria: 2.675.

Ore 15.30 - Zero contagi nell'area centrale della Calabria

Nessun nuovo positivo al Covid 19 si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 560 persone: 280 nella provincia di Catanzaro, 23 nella provincia di Crotone, 51 nella provincia di Vibo Valentia e 206 sui calabresi di rientro dalle altre regioni d'Italia.

17 maggio

BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Nessun caso di positività al Covid-19 registrato oggi nella nostra regione. Questo il dato fornito dalla Regione Calabria nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 53.470 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.151 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 52.319.

Ore 14.05 - Nessun caso a Catanzaro, Vibo e Crotone

Nessun nuovo contagio da Covid-19si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito gli screening su 522 persone.

16 maggio

BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Sette nuovi casi di contagio da Covid-19 in più rispetto a ieri. E' quanto risulta dal bollettino odierno della Regione Calabria. 52.257 i tamponi effettuati: le persone risultate positive sono 1.151, quelle negative sono 51.106.

Ore 17 - Nuovo caso a Montebello Jonico

Si era tirato un sospiro di sollievo nel centro grecanico, conseguenza dell’azzeramento dei casi e dalla revoca delle misure restrittive da “zona rossa”. Ora invece spunta un nuovo caso positivo.

Ore 13.25 - Coronavirus in provincia di Vibo, 4 nuovi casi

Sono quattro le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Si tratta di persone provenienti da altre regioni e residenti in provincia di Vibo Valentia.

14 maggio

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Tre casi positivi al coronavirus in più rispetto a ieri. È questo il dato trasmesso nel bollettino del 14 maggio diramato dalla Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 49.196 tamponi.

I casi positivi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.143 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 48.053.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 37 in reparto; 1 in rianimazione; 45 in isolamento domiciliare; 102 guariti; 33 deceduti

Cosenza: 9 in reparto; 224 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 117 in isolamento domiciliare; 127 guariti; 17 deceduti

Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia: 49 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 2387 riferiti ai rientrati presso la propria residenza.

Rientri positivi: 1 a Catanzaro e 2 a Vibo. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.116 così distribuiti:

Cosenza: 2.155

Crotone: 2.459

Catanzaro: 2.400

Vibo Valentia: 665

Reggio Calabria: 2.437

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +432; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +128, per un totale di 560.



Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 15.10 - Nuovo caso positivo a Castrovillari

Nuovo caso positivo al Covid-19 a Castrovillari: si tratta di una delle persone tornate dal nord e sottoposte a tampone a Frascineto. A dare la notizia del terzo positivo è stato il sindaco, Mimmo Lo Polito, con un post scritto sulla sua pagina Facebook.

Ore 07.05 - Vibo, chiuso ambulatorio dopo visita di una giovane positiva

L'ambulatorio di otorino-laringoiatria dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia è stato sgomberato e poi sanificato dopo che nella struttura si era presentata una ragazza positiva al coronavirus. Test per medici e infermieri, posti in quarantena.

13 maggio

Ore 21.40 - Il bollettino Asp Reggio

Un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria è stato registrato nell’ultimo bollettino Asp.

Ore 19.30 - Il bollettino del Gom

Nessun nuovo contagio a Reggio Calabria nel bollettino del Gom del 13 maggio.

Ore 17.30 - Il bollettino della Regione

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.140 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 46.820. In regione, ad oggi, sono stati effettuati 47.960 tamponi.

I casi, territorio per territorio

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 38 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 98 guariti; 33 deceduti;

- Cosenza: 10 in reparto; 236 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti;

- Reggio Calabria: 11 in reparto; 1 in rianimazione; 122 in isolamento domiciliare; 118 guariti; 16 deceduti;

- Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti;

- Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 2387 riferiti ai rientrati presso la propria residenza.

Rientri positivi: 1 a Reggio Calabria e 1 a Vibo.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Le persone in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.836 così distribuiti:

- Cosenza: 2.047

- Crotone: 2.388

- Catanzaro: 2.354

- Vibo Valentia: 705

- Reggio Calabria: 2.342.

Ore 14.30 - Tamponi sospesi sui sanitari

Nel pomeriggio di ieri il dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, ha serrato i ranghi inviando una nota alle aziende ospedaliere regionali con la quale si ordina la sospensione di tutte le attività di screening finora eseguite sul personale sanitario di ogni struttura ospedaliera.

Ore 14.15 - Nuovo caso nel Vibonese

Un solo nuovo caso positivo al Covid 19 è stato registrato nella provincia di Vibo Valentia tra i tamponi eseguiti sui calabresi di rientro dalle altre regioni d'Italia.

Ore 12.15 - Storie di chi combatte in prima linea

In tanti sono partiti da Borgia, nel Catanzarese, per andare a portare il proprio contributo nei territori del Nord maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, con enormi sacrifici personali perché a casa hanno lasciato la propria famiglia, mettendo in "stand by" la propria vita per un bene superiore: la salute degli altri. Tra questi c’è Enza Procopio, infermiera. ECCO LA SUA STORIA





Ore 11.00 - Test sierologici per i dipendenti della Provincia di Cosenza

La Provincia di Cosenza effettuerà i test sierologici sul personale dell'Ente, nell'ambito di una campagna di prevenzione e sicurezza da attuare negli ambienti lavorativi.

Ore 10 - Tre nuovi casi in provincia di Reggio Calabria: nota Asp

Nella giornata di ieri, 12 maggio 2020, sul territorio provinciale di Reggio Calabria sono state sottoposte a tampone 200 persone. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 3 di esse. È quanto comunica stamattina la direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria.