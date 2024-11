In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.





5 maggio

Ore 22.15 - La nota dell'Asp: nuovo caso

160 le persone sottoposte a screening per Covid-19 nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asp reggina. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto.

Ore 20.50 - Bollettino Gom: nessun caso

354 le persone sottoposte oggi a tampone per Covid-19 presso il Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Nessuna di esse è risultata positiva. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 20: 18 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva.

Ore 7.20 - Il bollettino del Gom

Un positivo è stato riscontrato dal Grande ospedale metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria che ha sottoposto a screening per CoViD-19 74 soggetti. I dati contenuti nell’ultimo bollettino Gom.

4 maggio

Ore 14.33 - Quinto caso a Rosarno

Quindi caso di coronavirus a Rosarno. Si tratterebbe di un uomo rientrato dall'estero, dove risiederebbe per motivi di lavoro, nei giorni scorsi. Si trova in isolamento domiciliare e sarebbe asintomatico.

Ore 14.30 - Primo caso a Isca sullo Ionio

Dopo gli otto casi positivi registrati nei giorni scorsi a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, da ricollegare all'Hospice, anche Isca sullo Ionio conta un primo caso di coronavirus. La signora, dopo essere rientrata in Calabria, ha rispettato l’obbligo di quarantena. Saputa la positività di una collega con cui aveva viaggiato ha allertato Comune e l'Asp.

Ore 14.00 - Nuovo contagio nel Catanzarese

In provincia di Catanzaro registrato un nuovo caso di coronavirus dopo tre giorni a zero contagi.

3 maggio

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Sono due le persone risultate positive al Covid-19 oggi in Calabria. Lo riporta il bollettino regionale odierno. In Calabria ad oggi sono le persone risultate positive sono 1114. I tamponi effettuati sono oltre 36mila. In quarantena in oltre 6mila persone

Ore 13.30 - Zero contagi a Catanzaro, Vibo e Crotone

Continua il positivo trend di "zero contagi" nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito nelle ultime 24 ore lo screening su 251 persone (129 nella provincia di Catanzaro, 86 nella provincia di Crotone e 36 nella provincia di Vibo Valentia) e nessuno di queste è risultata positiva al Covid 19.

2 maggio

IL BOLLETTINO DEL 2 MAGGIO

Primo giorno con zero contagi in Calabria. Lo riporta il bollettino regionale odierno. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.975 tamponi: le persone risultate positive al coronavirus sono 1.112, quelle negative 34.863.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 69 guariti; 32 deceduti.

- Cosenza: 25 in reparto; 298 in isolamento domiciliare; 104 guariti; 29 deceduti.

- Reggio Calabria: 21 in reparto; 2 in rianimazione; 131 in isolamento domiciliare; 83 guariti; 16 deceduti.

- Crotone: 8 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.078 così distribuiti:

- Cosenza: 1017

- Crotone: 1.684

- Catanzaro: 1.885

- Vibo Valentia: 238

- Reggio Calabria: 1.254.

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 18.403, di cui rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio 2020 1.289.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 15.30 – Morta una donna a Catanzaro

Si è spenta infatti nel reparto di Malattie Infettive del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro una donna di 77 anni, nata a Montepaone ma residente a Chiaravalle Centrale. È la 27esima vittima tra gli ex degenti della rsa Domus Aurea.

Ore 14.20 - G uarite e dimesse le due donne positive a Motta San Giovanni

Erano state ricoverate al Gom di Reggio Calabria il 7 aprile. Il sindaco Giovanni Verduci: «La loro esperienza e l’attenzione che hanno avuto verso tutti i protocolli di sicurezza fin dal loro rientro dall’estero, ci insegnano che rispettando le regole è possibile evitare pericolosi focolai»

Ore 14.00 – Nessun nuovo caso nell’area centrale della Calabria

Continua il positivo trend a zero contagi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Zero contagi nelle ultime ore.

1 maggio

IL BOLLETTINO DELL'1 MAGGIO

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.101 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.112 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 33.989.





Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 47 in reparto; 2 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 69 guariti; 31 deceduti.

Cosenza: 27 in reparto; 298 in isolamento domiciliare; 103 guariti; 28 deceduti.

Reggio Calabria: 22 in reparto; 1 in rianimazione; 141 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 16 deceduti.

Crotone: 9 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.



Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.107 così distribuiti:

- Cosenza: 994 -

Crotone: 1.683

- Catanzaro: 1.884

- Vibo Valentia: 255

- Reggio Calabria: 1.291

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.968.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 16.30 – Nuovo decesso nel Cosentino

Si registra un nuovo decesso tra le persone con coronavirus ricoverate nei reparti dell’azienda ospedaliera di Cosenza. Si tratta di una donna di 94 anni originaria di Oriolo. È la 29ma vittima da quando è deflagrata la pandemia.

Ore 13.10 – Nessun nuovo caso nell’area centrale della Calabria

Nessun nuovo caso positivo al coronavirus tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

30 aprile

Ore 19.07 - Di nuovo positivo il "paziente 1" di San Lucido

Si è reso necessario un nuovo ricovero nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza per il cosiddetto paziente uno di San Lucido, dichiarato guarito lo scorso 17 aprile e per questo dimesso dal nosocomio bruzio dopo 37 giorni di degenza. Adesso i medici vogliono capire il perché del nuovo contagio

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Sei casi in più rispetto alla giornata di ieri. Questo il dato nel nuovo bollettino trasmesso dalla Regione.



In Calabria ad oggi sono stati effettuati 33.950 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.108 (+6 rispetto a ieri), quelle negative sono 32.842.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 47 in reparto; 2 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 31 deceduti.

Cosenza: 25 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 91 guariti; 28 deceduti.

Reggio Calabria: 24 in reparto; 3 in rianimazione; 139 in isolamento domiciliare; 70 guariti; 16 deceduti.

Crotone: 9 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti





Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.



Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.675 così distribuiti:

Cosenza: 1.504

Crotone: 1.680

Catanzaro: 1.884

Vibo Valentia: 267

Reggio Calabria: 1.340





Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono16.837.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 16.40 - Un nuovo contagio a San'Andrea Apostolo

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus nel comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Risultato positivo un ulteriore test al Covid-19 nella rete di contatti delle due infermiere in quarantena obbligatoria nell'hospice "Villa della Fraternità", dove risiedeva l'anziana trasferita dalla rsa "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale, risultata positiva solo al quinto test di controllo.

Ore 7.00 - Un decesso a Rogliano

Il bollettino diffuso dall’Asp di Cosenza nella giornata di ieri riporta l’aggiornamento delle vittime, salite a 28 dopo il decesso, nel centro Covid del Santa Barbara di Rogliano, di una donna di 84 anni originaria del basso Jonio cosentino.

29 aprile

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 32.961 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.102 (+5 rispetto a ieri), quelle negative sono 31.859.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 48 in reparto; 2 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 61 guariti; 31 deceduti.

Cosenza: 24 in reparto; 1 in rianimazione; 306 in isolamento domiciliare; 89 guariti; 28 deceduti.

Reggio Calabria: 24 in reparto; 3 in rianimazione; 138 in isolamento domiciliare; 70 guariti; 16 deceduti.

Crotone: 11 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.



Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Si precisa che al policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.299 così distribuiti:

Cosenza: 1.104



Crotone: 1.658



Catanzaro: 1.833



Vibo Valentia: 277



Reggio Calabria: 1.427

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.713.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 16.05 - Nuovi contagi a Catanzaro e Crotone

Sono due i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. Provengono uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

28 aprile

Ore 20.20 - Reggio Calabria, anziano muore in casa

Un uomo anziano, positivo al Covid-19, è morto in casa, questo pomeriggio a Reggio Calabria. Cresce così il numero delle vittime nella provincia reggina arrivando a 16.

Ore 18.00 - Muore ex degente della Domus Aurea

Si aggrava di giorno in giorno la conta dei morti tra gli ex degenti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale, arrivato oggi a 27. Nella tarda mattinata di oggi al policlinico universitario di Catanzaro si è registrato un nuovo decesso nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta di un uomo di 74 anni originario di Conflenti

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Contagi quasi azzerati in Calabria. Solo un caso in più rispetto alla giornata di ieri.



Le persone risultate positive al coronavirus sono nel complesso 1.097 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 30.705. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 31.802 tamponi.

I casi positivi

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : 48 in reparto; 2 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 31 deceduti.

: 48 in reparto; 2 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 31 deceduti. Cosenza : 26 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 27 deceduti.

: 26 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 27 deceduti. Reggio Calabria : 25 in reparto; 3 in rianimazione; 143 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 16 deceduti.

: 25 in reparto; 3 in rianimazione; 143 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 16 deceduti. Crotone : 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Si precisa che al policlinico di Germaneto è stato ricoverato un paziente proveniente da Cosenza.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.548 così distribuiti:

Cosenza : 1.231

: 1.231

Crotone : 1.640

: 1.640

Catanzaro : 1.828

: 1.828

Vibo Valentia : 282

: 282

Reggio Calabria: 1.567

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.590.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 12.45 - Aiuti per le famiglie dei fuorisede

Un fondo da tre milioni di euro a sostegno delle famiglie degli studenti calabresi fuori sede rimasti bloccati per l’emergenza coronavirus. È quanto prevede un emendamento alla Legge di Stabilità regionale 2020 approvata nell’ultima seduta del Consiglio regionale.

27 aprile

Ore 22.45 - Al Gom nessun nuovo caso e tre dimessi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 69 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test. In virtù di 3 dimissioni effettuate nelle ultime ventiquattro ore, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 40.

Ore 21.45 - Un nuovo caso in provincia di Reggio

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato che nella giornata odierna, sul territorio provinciale, sono state sottoposte allo screening per Covid-19 181 persone. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per una sola di esse.

Ore 20.50 - Guariti tre operatori della Domus Aurea

Sale a cinque il numero dei guariti da coronavirus tra gli operatori della rsa "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale. Ai primi due casi di guarigione, se ne aggiungono infatti altri tre. A certificarlo è il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, secondo quanto ha riferito sul suo profilo Facebook, Domenico Donato, il sindaco del comune delle Preserre catanzaresi.

Ore 17.00 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 29.834 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.096 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 28.738.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 48 in reparto; 2 in rianimazione; 80 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 30 deceduti.

- Cosenza: 28 in reparto; 1 in rianimazione; 316 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 27 deceduti.

- Reggio Calabria: 24 in reparto; 3 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 15 deceduti.

- Crotone: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 1 in reparto; 55 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.444 così distribuiti:

- Cosenza: 1.223

- Crotone: 1.633

- Catanzaro: 1.818

- Vibo Valentia: 282

- Reggio Calabria: 1.488.

Ore 15 - Altri casi legati alla rsa di Sant'Andrea

Sale a sei il numero dei positivi al coronavirus, a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, dove, nei giorni scorsi, una paziente dell'Hospice, proveniente dalla Rsa di Chiaravalle "Domus Aurea", è risultata al quinto tampone di controllo affetta da Covid-19.

Ore 14 - Deceduta paziente di Villa Torano

Deceduta la paziente di Villa Torano ricoverata in rianimazione il giorno di Pasqua. È stata la prima ospite della Rsa a manifestare sintomi da Covid-19.

Ore 13 - Altra vittima della rsa di Chiaravalle

Si aggrava il bilancio delle vittime della casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle. Questa mattina è deceduto un 85enne al policlinico di Catanzaro.

26 aprile

Ore 18.39 - Un nuovo caso a Falerna

Un operatore sanitario è risultato positivo al tampone. Si tratta di un giovane di Falerna che aveva ridotto i contati con i colleghi per questioni personali.

Ore 18.31 - Un nuovo caso a Vibo Valentia

Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato oggi a Vibo Valentia. Si tratta di una persona, già in quarantena, residente nella frazione marina di Bivona.

Ore 17.00 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Un solo nuovo positivo al Covid-19 nella giornata di oggi in Calabria. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano sull'andamento dei contagi nella nostra regione.

25 aprile

Ore 20.30 - Quattro ricoveri a Reggio

A Reggio Calabria sono stati ricoverati 4 pazienti provenienti da Melito. Nel bollettino del Gom del 25 aprile, tuttavia, non si registra nessun nuovo contagio.

Ore 17.00 - Il BOLLETTINO DELLA REGIONE

Sono nove le persone contagiate in più rispetto a ieri. È questo il dato che emerge dall'ultimo Bollettino della Regione sull'andamento dell'epidemia da Covid-19.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 28.006 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.088 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 26.918.

I casi positivi

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti.

Cosenza: 31 in reparto; 3 in rianimazione; 331 in isolamento domiciliare; 56 guariti; 25 deceduti.

Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti.

Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato All'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Il totale dei casi di Torano è 129.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Le persone in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.602, così distribuiti: