La Calabria da lunedì 21 giugno passa in zona bianca. È quanto deciso dal ministro Speranza a seguito dei dati pubblicati dall'Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

11 luglio

Ore 17.15 - Covid, donna di Cetraro muore a Cosenza: qualche giorno fa era deceduta la madre 90enne

La 66enne era ricoverata all'Annunziata. Sale a cinque il numero delle vittime per Coronavirus da inizio pandemia nella cittadina tirrenica

9 luglio

Ore 16.25 - Arrivano in Calabria altre 10mila dosi di Moderna

Arriveranno domani in Calabria altre 10.100 dosi di vaccino Moderna. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, recapiteranno i vaccini alle strutture sanitarie territoriali.

6 luglio

Ore 19.25 - Tutta la settimana vax day negli hub calabresi

Prolungata sino al 14 luglio la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Sarà ancora possibile, quindi, accedere in modalità “open” a tutti i punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non, per ricevere la prima dose di vaccino

5 luglio

Ore 17.33 - Sospesi eventi a Cetraro

A Cetraro sospesi tutti gli eventi programmati per via dell'emergenza Covid. Attualmente i positivi sono 26 ma si attendono i risultati dei test effettuati su altri residenti.

Ore 12 - Chiuso un centro di fisioterapia a Belvedere

Un centro di fisioterapia di Belvedere Marittimo, nel Cosentino, è chiuso in seguito a due casi di Covid riscontrati su persone che hanno frequentato la struttura.

Ore 11.15 - A Cetraro focolaio in un casa famiglia

Sono 13 i casi positivi tra i quali alcuni bambini. Il sindaco Ermanno Cennamo informa che si contano 26 casi in città e diverse persone in quarantena in attesa del tampone molecolare.

4 luglio

Ore 18.00- A Reggio tutto pronto per le vaccinazioni in farmacia

«Si stanno definendo gli ultimi dettagli operativi, ma siamo fiduciosi di poter nell'arco della prossima settimana dare il via alle prenotazioni per le vaccinazioni in farmacia. È una svolta che ci avvicina al modello europeo in cui le vaccinazioni da tempo vengono somministrate nelle farmacie». È quanto afferma la vicepresidente di Federfarma Reggio Calabria, Claudia Musolino.

2 luglio

Ore 15.50- Domani apre nuovo hub vaccinale a Lamezia

Sarà inaugurato domani, sabato 3 luglio, alle 16, il nuovo hub vaccinale al centro polivalente di via De Filippis a Lamezia. Per domani sarà possibile accedere, sino alle ore 23, alla somministrazione dei vaccini senza prenotazione, per chi deve ancora ricevere la prima dose

Ore 13.00- Isolati altri 15 casi sospetti nel Cosentino

Positivi al Covid alcuni collaboratori della Nato giunti in Sila nell'ambito di una operazione concordata a livello internazionale. Nel complesso i soggetti contagiati in questo nucleo sono 17. Per due di loro, come detto, è stata accertata la variante Delta. Verifiche sui restanti.

Ore 6.30 - Variante Delta in Calabria

La variante Delta è stata individuata anche in Calabria: 7 casi nel Reggino e 2 in provincia di Cosenza. Sarebbero tutti riconducibili a soggetti di nazionalità straniera.

29 giugno

Ore 16.06 - Rino, il primo paziente catanzarese a essere curato con gli anticorpi monoclonali

La terapia somministrata al policlinico Mater Domini. Ormai guarito, l'ultrasessantenne soveratese racconta la sua esperienza: «Perché andare ad operarci al Nord se in Calabria le strutture funzionano?»

27 giugno

Ore 14.48 - Covid, il commissario Figliuolo: «Raggiungeremo immunità di gregge a fine settembre»

Il delegato del Governo all'emergenza: «Ad oggi sono state effettuate quasi 49,5 milioni di somministrazioni. Il 60% della platea ha avuto una dose e circa 1 su 3 sono vaccinati»

25 giugno

Ore 14.36 - In arrivo 14mila dosi di vaccino

Domani, sabato 26 giugno, i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, provvederanno a consegnare alle strutture sanitarie territoriali 11.100 dosi di vaccini “Moderna” e 2.900 di “Janssen”.

Ore 11.20 - Indice Rt stabile

Tutte le regioni sono a rischio basso tranne il Molise, mentre gli ospedali sono ovunque sotto la soglia di allerta. Emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, che avvertono: «In Italia attivi focolaio di variante Delta».

24 giugno

Ore 12.30- Altro positivo al centro estivo di Vibo

Un altro bambino dell’Estate ragazzi, il campo estivo organizzato dal centro giovanile Salesiano Don Bosco di Vibo Valentia è risultato affetto da Covid. È questo l’esito dello screening effettuato dall’Asp di Vibo Valentia su 400 bambini iscritti al programma.

23 giugno

Ore 13.00- Cala la pressione sugli ospedali

Continua a calare ancora l'occupazione dei letti d'ospedale da parte dei malati di Covid in tutta Italia: è al 4%. In Calabria i dati riportano percentuali dell' 8 e 9 per cento, rispettivamente per terapia intensiva e ricoveri ordinari.

21 giugno

Ore 22.20 - Dal 28 giugnio via le mascherine all'aperto

Dal 28 giugno l'Italia dirà addio all'obbligo delle mascherine all'aperto. Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico, al termine della seduta convocata per discutere del quesito posto dal ministero della Salute

Ore 15.10 - In arrivo i test per la variante Delta

Sono in arrivo da domani anche in Italia nuovi test che permettono di riconoscere la variante Delta del virusSarsCoV2 già a una prima analisi molecolare del campione di materiale biologico prelevato con il tampone.

Ore 14.01 - A Rende vaccinazioni al Palazzetto dello sport

Il Parco Acquatico di Rende cessa dalle sue funzioni di centro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Le somministrazioni avverranno, al Palazzetto dello Sport di Villaggio Europa, in Via Parigi.

20 giugno

Ore 9.50 - Calabria in zona bianca

Il presidente della Regione, Nino Spirlì ha firmato due ordinanze con cui, rispettivamente, si applicano in Calabria le misure previste per la “zona bianca” e si prende atto delle disposizioni che definiscono le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali.

19 giugno

Ore 15.15 - Sì a seconda dose AstraZeneca

«È giunta nelle scorse ore ed è operativa anche in Calabria la circolare emessa dal ministero della Salute, in seguito al parere del Comitato tecnico scientifico relativo alla somministrazione della seconda dose vaccinale di AstraZeneca». Lo rende noto la Protezione civile Calabria.

Ore 15.01 - Con variante Delta immunità di gregge all'88%

Il fisico Battiston spiega che serve una percentuale di vaccinati più alta, data la maggiore contagiosità, e avverte: «Non rallentiamo»

18 giugno

Ore 16.35 - Calabria regione con più ricoveri Covid in Italia

Le tre regioni con l'incidenza più alta in Italia sono la Basilicata (30,7), la Sicilia (30,5) e la Calabria con 24,9. La nostra regione è invece prima per numero di ricoveri Covid.

Ore 10.02 - Calabria verso la zona bianca

La Calabria si avvia ad entrare in zona bianca. Migliorano in tutta Italia i dati relativi all'emergenza Covid: l'indice Rt è stabile e gli ospedali sono ovunque sotto la soglia di allerta. Emerge dal monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute.

17 giugno

Ore 14.20 - Una ragazza positiva al centro estivo di Vibo

Sospese in via cautelare le attività dell’Estate Ragazzi 2021 organizzata dal centro giovanile Salesiano “Don Bosco” di Vibo Valentia dopo la positività al Covid di una ragazza.

Ore 12.20 - Covid Calabria, tutti i dati in miglioramento: il rapporto Gimbe

È in ulteriore miglioramento, nella settimana 9-15 giugno, l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, 410, in calo del 30,3% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente al 16 e 6%.

16 giugno

Ore 19.20 - Chiusa ala Covid a Rossano

Chiusa un’ala del Polo Covid dell'ospedale di Rossano. Il personale sanitario è stato spalmato nei reparti e ambulatori di Cariati, Corigliano e Rossano.

Ore 16 - Cinquanta contagi a Caulonia

Cinquanta soggetti attualmente positivi, 7 ricoverati (anche di giovane età) al Gom di Reggio e 70 ordinanze di quarantena. È preoccupante l’ultimo aggiornamento sui contagi da Coronavirus a Caulonia, nella Locride.

Ore 7.47 - Cinque comuni del Lametino da 15 giorni senza dosi di vaccino

Cinque sindaci dell'area di Lamezia Terme hanno scritto alla protezione civile e all'Asp di Catanzaro per denunciare il mancato arrivo di vaccini da 15 giorni nel loro comuni.

15 giugno

Ore 12.47 - Stop AstraZeneca, l'immunologo Abrignani: «La cosa più pericolosa è saltare la seconda dose»

L'allarme dell'esperto, componente del Cts: fermandosi alla prima somministrazione la protezione contro le varianti sarebbe più che dimezzata e nel caso di quella indiana scenderebbe al 20%

14 giugno

Ore 11.28 - 7mila somministrazioni in un giorno

Frena la campagna vaccinale in Calabria. Intanto, è in corso da stamattina una nuova distribuzionedi vaccini Moderna su tutto il territorio regionale.

13 giugno

Ore 21.15 - Speranza: «Da mix di vaccini risposta migliore»

Il ministro della Salute dopo lo stop ai richiami di Astrazeneca per gli under 60: «La vaccinazione eterologa è già utilizzata da paesi importanti come la Germania, risultati incoraggianti».

Ore 18.25 - «AstraZeneca va vietato per tutti, basta azzardi»

Parlano i sindacati dei medici, il segretario nazionale della Fismu e quello provinciale (Catanzaro) della Fimmg. Vengono sottolineate anche le responsabilità legali dei camici bianchi: «Siamo noi che inoculiamo».